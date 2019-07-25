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/ Онкологія

Їсти 3 рази в тиждень: знайдено спосіб знизити ризик раку кишечника

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Вживання в їжу риби три рази на тиждень знижує ризик виникнення раку кишечника.

Вчені з Оксфордського університету (Великобританія) встановили, що даний висновок "працює" для всіх видів риби. Про це повідомляє Daily Mail.

Дослідження показало, що ті, хто споживає три і більше порцій рибних продуктів, хворіють на 12% менше, ніж ті, хто їсть тільки одну. Автори пояснюють отримані результати тим, що риба є багатим джерелом жирних кислот, які сприяють зменшенню запалення в організмі.

Їсти 3 рази в тиждень: знайдено спосіб знизити ризик раку кишечника

Ілюстрація

Згідно з минулими дослідженнями, з одного боку, запалення може викликати рак шляхом пошкодження ДНК, а з іншого, сприяє виробленню цитокінів, які стимулюють ріст кровоносних судин, які "живлять" пухлину.

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Ілюстрація

Як писав MedOboz, низькожирова дієта сприяє зниженню ризику смерті від раку молочної залози.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
Теги
продукти від раку рак
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