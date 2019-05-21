Хропіння виявилося передвісником страшної хвороби

Хропіння або пробудження під час сну можуть бути симптомами небезпечної онкологічної хвороби, - проте, здебільшого тільки для жінок.

До таких висновків прийшли вчені з Університету Аристотеля в Салоніках, повідомляє The Sun.

Відзначається, що в рамках дослідження брали участь 19 тисяч людей, які надали дані про вагу, вік, погані звички, а також частоту хропіння під час сну.

Виявилося, що часткове або повне закриття дихальних шляхів, яке і викликає хропіння, спостерігалося під час сну частіше у людей з синдромом обструктивного апное сну (СОАС), хворобою зупинок дихання під час сну.

Цікаво, що відповідні залежності простежуються серед представників обох статей, однак, у жінок зустрічаються частіше.

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За попередніми даними, СОАС може спричинити за собою розвиток раку, однак, детальних досліджень про залежність між цими захворюваннями, поки проведено не було.

Серед симптомів хвороби зупинок дихання уві сні також вказують ранкові головні болі, депресію, втому, безсоння.

Медики рекомендують людям з СОАС проходити терапію і дотримуватися здорового способу життя.

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