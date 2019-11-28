Хрипота і втома: лікарка назвала ознаки смертельного захворювання

Рак легень відноситься до одних із найбільш поширених захворювань у світі, що призводить до смерті. І Україна тут не виняток.

Згідно з інформацією ВООЗ, найвагомішим фактором ризику розвитку цієї недуги є куріння. Ця шкідлива звичка в 20% випадків призводить до розвитку онкології, водночас 70% з них припадає саме на рак легень.

"Найчастіше перебіг хвороби спершу безсимптомний, – каже сімейна лікарка Наталія Лобода. – А якщо ознаки і є, то пацієнти зазвичай їх списують на застуду, перевтому тощо, тому не поспішають за допомогою, тим самим знижуючи свої шанси на одужання".

Лікарка розповіла MedOboz, які симптоми мають насторожити і дати підставу позапланово пройти обстеження, щоб, якщо знадобиться, вчасно почати лікування.

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Часті покашлювання

Поява частих покашлювань, а також хронічний кашель "курця" вже самі собою є причиною для регулярного планового обстеження органів дихання. Адже статистика свідчить, що це один із перших і найбільш поширених супутників раку легень.

І не варто заспокоювати себе думкою, що поява кашлю, особливо, якщо ви палите, це добре, мовляв, так організм очищається від шкідливих речовин і подразників у дихальних шляхах. Під час раку легень утворена пухлинна тканина може стимулювати таку ж реакцію.

Кашель і хрипота – ознаки не тільки застуди Народна правда

Задишка

Задишка за незначних фізичних навантаженнях і тим паче в стані спокою теж є серйозною підставою звернутися до лікаря. Річ у тім, що в процесі розвитку пухлини може відбуватися часткове блокування дихальних шляхів, від чого і з'являється порушення дихання.

Хрипота

Осиплість голосу і хрипота часто супроводжують переохолодження та ГРВІ, однак виникнення такого симптому самостійно має насторожити. Спровокувати його може тиск пухлини на нерв, який контролює гортань, що порушує його функцію і може призводити до паралічу.

Безпричинна втрата ваги

Помітивши за собою або кимось зі своїх близьких різке зниження ваги (насторожувати має втрата 5% маси тіла за рік без дотримання дієт і особливого режиму тренувань), не баріться з візитом до лікарні. Адже незрозуміле схуднення часто є раннью видимою ознакою серйозних негараздів у організмі, зокрема і розвитку раку легень.

Така реакція виникає через порушення обміну речовин, що супроводжує онкологічні захворювання, погіршення апетиту тощо.

Постійна втома

Поява постійної втоми за нестачі сну і забійному графіку – явище природне і впоратися з ним допоможуть відпустка або кілька ледачих вихідних.

А ось в разі нормального режиму відпочинку й навантажень також є причиною для обстеження в онколога.

Так, онкологічні захворювання викликають багато змін у організмі. Зокрема, можуть провокувати вироблення речовин, що викликають сонливість, слабкість і апатію. Крім того, рак легень також збільшує витрату організмом енергії, від чого сильна втома долає навіть за мінімальних навантажень.

Кому важливо регулярне обстеження?

Як вже говорилося, рак легень часто починається безсимптомно, тому регулярне профілактичне обстеження може стати єдиним порятунком від розвитку неоперабельних форм недуги.

Особливо такі обстеження потрібно проходити тим, хто:

- досяг 55-річного віку;

- палить або кинув цю згубну звичку протягом останніх 15 років;

- має генетичну схильність до онкологічних захворювань;

- страждає від хронічних захворювань органів дихання – бронхіту, астми, емфіземи тощо.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про статистику раку легень в Україні.

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