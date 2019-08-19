Грудні імпланти викликають рак: на Allergan подали до суду

Відомий виробник товарів медичного призначення Allergan припиняє продаж і поширення своїх текстурованих імплантів на фоні зростаючих зв'язків з рідкісним і смертельним раком – анапластичною великоклітинною лімфомою (BIA-ALCL).

Рішення про відкликання даної продукції було прийнято Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), яке засноване на зростаючій кількості випадків захворювання, пов'язаному з використанням імплантів Biocell. Про це повідомляє видання The New York Times.

У всьому світі було зареєстровано 573 випадки захворювання і 33 смерті від BIA-ALCL, причому 481 з цих випадків був пов'язаний з імплантам Allergan (дані FDA). Також регулятор повідомляв, що в 13 з 33 смертельних випадків був відомий тип імпланта, в 12 з яких, виробником був Allergan.

Імпланти від Allergan викликають рідкісний вид раку у жінок Ілюстрація

Як заявляють в FDA, ризик розвитку лімфоми з імплантами від Allergan приблизно в шість разів вище, ніж у інших виробників, які реалізують свою продукцію на території США.

За даними ВВС, 20 британок подали в суд позов на компанію Allergan з вимогою морального і грошового відшкодування. В цей же час компанія масово відкликає свій продукт з ринку.

50-річна Лінзі Бромфілд – одна з британок, яка постраждала від імплантації bbc.com

ANSM, французьке агентство з безпеки продуктів для здоров'я, також відмовилося продовжити європейську сертифікацію CE для імплантів даного виробника, пише Daily Mail.

Анапластична великоклітинна лімфома – рідкісне онкологічне захворювання імунної системи. Це не рак молочної залози, проте розвивається в тканині навколо імпланта. У більшості випадків видалення імпланту і рубцевої тканини навколо нього достатньо для одужання пацієнтки, але якщо хвороба не виявлена на ранній стадії, вона може поширитися і привести до летального результату. Передбачається, що текстуровані імплантати запускають розвиток BIA-ALCL через те, що їх поверхня або хімічні речовини в ній руйнують живі клітини молочної залози.

Жінкам, у яких є текстуровані імпланти, експерти рекомендують проконсультуватися зі своїм лікарем, якщо у них є якісь скарги (набряк або біль).

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