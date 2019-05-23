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/Онкологія

Google став виявляти рак краще лікарів

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20 травня Google опублікував звіт про новий проект компанії, який направлений на боротьбу з онкологічними захворюваннями. Створена технологія виявляє ракові клітини на томограмах легень з точністю, недоступною людському оку, повідомляє Харб.

Google став виявляти рак краще лікарів

habr.com

Метою даного проекту компанії Google було створення моделі штучного інтелекту, здатної з високою точністю розраховувати ймовірність розвитку хвороби. Передбачається, що модель буде виявляти найдрібніші новоутворення в грудній клітині пацієнта і співставляти дані з результатами попередніх сеансів, якщо такі є, щоб скласти прогноз з візуалізацією в 3D.

Дана технологія дасть можливість діагностувати рак на ранніх стадіях, зокрема, рак легень, який за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я є найбільш смертоносним з усіх онкологічних захворювань. Ця онкопатологія посідає шосте місце в списку найбільш поширених причин смерті.

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