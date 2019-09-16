Гліобластома: що відомо про хворобу, яка вбиває Заворотнюк

У російської акторки, зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яку госпіталізували у важкому стані, за даними ЗМІ діагностували рак головного мозку (гліобластому).

За прогнозами лікарів, тривалість життя з таким діагнозом становить два роки і тільки в дуже рідкісних випадках – до п'яти.

OBOZREVATEL розібрався, що являє собою захворювання, через яке, ймовірно, стрімко згасає акторка.

Рак мозку у Заворотнюк: що за хвороба goodhouse.ru

Гліобластома – злоякісна пухлина головного мозку, яка характеризується досить високим ступенем агресивності і не дуже хорошим прогнозом. Ріст гліобластоми стрімкий інфільтративний, пухлина проростає в мозкову тканину, при цьому чіткі межі ураженої області не простежуються. Пухлина не метастазує за межі нервової системи. Для захворювання характерний швидкий розвиток клінічної симптоматики.

Примітно, що гліобластома – найбільш часта первинна пухлина мозку. Вона становить близько 52% первинних пухлин і до 20% всіх внутрішньочерепних пухлин. Найчастіше її виявляють у скроневій і лобовій частинах.

Симптоми

Конкретні симптоми гліобластоми залежать від локалізації злоякісного новоутворення. Найбільш частий симптом гліобластоми – головний біль, що обумовлено підвищенням внутрішньочерепного тиску.

Також захворювання може проявлятися епілептичними припадками, запамороченнями, скаргами пацієнтів на сонливість, порушення зору, відчуття оніміння кінцівок. При цьому часто пухлина досягає великих розмірів до того, як проявляються симптоми гліобластоми.

Іншими симптомами гліобластоми є розлади пам'яті, зміни поведінки і характеру.

Рак мозку: яка хвороба вбиває Заворотнюк extranews.tv

Причини

Статистично факторами ризику гліобластоми мозку є:

- вік, найчастіше хвороба вражає людей у віці 40-60 років;

- стать, у чоловіків пухлина розвивається частіше, ніж у жінок;

- наявність пілоцитарної і фібрилярної астроцитоми I і II ступеня. Встановлено, що в 10% випадків гліобластома мозку – вторинна пухлина, яка розвивається з астроцитарної пухлини низького ступеня злоякісності;

- генетичні порушення, внаслідок деяких захворювань, наприклад, нейрофіброматозу;

- зовнішні чинники, такі як вплив іонізованого випромінювання та шкідливих хімічних речовин, одна з яких – полівінілхлорид;

Серед причин захворювання можуть бути також деякі вірусні захворювання, спадкова схильність і передача по кровоносному руслу заражених антитіл у кору головного мозку.

Діагностика

Діагностувати захворювання можна за допомогою МРТ головного мозку з контрастною речовиною, SPEKT і PET обстежень. Найнадійніший спосіб – стереотаксическая біопсія з наступним патологоанатомічним аналізом.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!