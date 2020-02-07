"Епідемія раку в Україні": онколог озвучив цифри, що шокують

В Україні понад мільйон людей мають онкологічні захворювання, ця цифра зростає щороку.

Про це в ефірі ObozTV розповів лікар-онколог Антон Шкіряк. За його словами, сьогодні онкологічний пацієнт абсолютно покинутий державою.

"Наразі ми маємо понад мільйон онкохворих у державі. Ми щороку виявляємо 140 тис. нових випадків. З цих 140 тис. 30 тис. людей помирають протягом першого року. З цих 140 тис. майже 32% не отримують повноцінного спеціального лікування у зв'язку зі своєю недугою, тобто залишаються без медичної допомоги", – розповів Шкіряк.

За його словами, останнім часом працездатні українці все частіше виявляють у себе злоякісні новоутворення. Серед чоловіків лідерські позиції посідає рак легень, а також простати. Серед жінок – рак молочної залози, навколоректальний рак.

"Щороку ми бачимо відсоток, який збільшується. Це епідемія. За п'ять років ми втратили 348 тис. громадян. В тилу, а не на фронті! Це трагедія загальнодержавного масштабу", – наголосив лікар.

Шкіряк перелічив головні чинники зростання онкозахворюваності в Україні: "У нас був Чорнобиль, у нас жахлива екологія, низькокультурне харчування, малорухливий спосіб життя, стресові фактори, які зумовлюють у людей онкологічні процеси".

Експерт підкреслив, що в Україні немає державної програми раннього скринінгу і виявлення онкологічних процесів. Крім того, за його словами, в Україні сьогодні на медицину виділяється менш ніж 3% ВВП, тоді як у розвинених країнах цей показник становить 7,5% ВВП.

Новини Розкрито простий спосіб запобігти раку

Він зазначив, що вартість курсу хіміотерапії варіюється від 4 тис. грн до 50 тис. грн, залежно від препарату.

"Ми всі дивилися відкриття нобелівських лауреатів з таргетної терапії нових препаратів, які дозволяють таргетовано влучати чітко в ціль самої пухлини, руйнуючи ДНК-зв'язки. На такі ліки пацієнти витрачають 6-7 тис. доларів за один курс, який щомісяця треба повторювати. Протягом року це 70-80 тис. доларів. Хто в Україні може собі таке дозволити? Одиниці. 32% онкохворих в Україні залишаться без лікування, тому що у них немає можливості піти в аптеку і купити медикаменти", – заявив Шкіряк.

promplanet.blogspot.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-онколог Антон Шкіряк розповів про перші симптоми онкологічних захворювань.

Шоу "Бурчук LIVE" дивіться щодня в будні о 15:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся