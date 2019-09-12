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/ Онкологія

Елітні авто і донька у Франції: директорка Інституту раку втрапила у корупційний скандал

11.5т Читати матеріал російською

Директорка Національного інституту раку в Києві, випускниця Києво-Могилянської академії Олена Колесник причетна до масштабних корупційних схем із ліками і живе невідповідно до своїх статків.

Крім того, вона навмисне підставляє своїх підлеглих, які борються проти хабарництва в медичній установі. Про це на своїй сторінці у Facebook написала українська журналістка Яніна Соколова.

"Цю жінку на фото звуть Олена Колесник. Вона – директорка Національного інституту раку. Так-так, це той самий заклад, де мене лікували від раку. Офіційна заробітна плата пані Олени становить у межах 12-14 тис. гривень. Оленина донька вчиться у Франції. Їздить Олена на Volvo XC40. У чоловіка Олени – проктолога державної лікарні – VolvoV90 cross country. Олена не робить операцій, а тому її джерело прибутку – це схеми з лікарями-спільниками-корупціонерами і махінації із закупівлями ліків", – розповідає вона.

За словами Соколової, Колесник також навчилася обходити систему держзакупівель ProZoro. У зв'язку з дерибаном державних коштів в Інституті раку немає ремонту, ліфти системно не працюють і тому пацієнтів не можуть вчасно відвезти на операцію. Крім того, більшості з них доводиться самостійно купувати собі ліки.

Олена Колесник

Олена Колесник

Facebook Яніни Соколової

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"Олена звикла до схем, але їй вкрай некомфортне сусідство з головним лікарем Інституту раку. Він не є частиною схеми. Тому що його цікавить не новий Volvo, а нові умови для пацієнтів інституту. Саме тому Олена почала війну проти Андрія Безносенка. І шляхом брудних методів та створення керованої комісії (яка звинуватила Андрія в тому, що навіть не входить у рамки його компетенції – хоча б посадові обов'язки вивчили перед тим, як наклеп писати) усунула Андрія від займаної посади. Не будьте як Олена", – розповіла Соколова про злочинні дії директорки Інституту раку.

Розруха в Національному інституті раку

Розруха в Національному інституті раку

Facebook Яніни Соколової

Ліфти, які не працюють у Національному інституті раку

Ліфти, які не працюють у Національному інституті раку

Facebook Яніни Соколової

Вона закликала владу і правоохоронні органи втрутитися в ситуацію і вжити необхідних заходів для покарання корупціонерів.

"В Україні один мільйон хворих на рак. Дати таким панночкам, як Колесник, і в подальшому красти – це знищити одну з найбільших лікувальних онкоустанов країни. Не будьте байдужими", – звернулася журналістка до влади.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше в Національному інституті раку в Києві викрили корупційну схему з продажу онкохворим людям безкоштовних для них препаратів.

  • Також у медустанові спалахнув скандал через те, що його співробітниця, кандидатка медичних наук Ганна Губарєва, відмовилася лікувати воїна АТО Віталія Драгана за пільговою системою, заявивши, що "ніяких пільг не буде, тому що ти вбивав братський народ".

  • Пізніше стало відомо, що лікарку звільнили із обійманої посади.

  • Але незабаром Губарєва була поновлена на роботі й навіть отримала підвищення. Вона стала секретаркою Комісії з питань етики в Інституті, яка відповідає за узгодження проведення клінічних випробувань.

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Теми
Боротьба з корупцією в Україні здоров'я
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна Київ
Тег
Національний інститут раку
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Shepard John
Shepard John
а можно всю семейку увидеть в петле?
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Валевич Борис
Валевич Борис
АУ борцы с коррупцией маленького наполенчика Зеленского - вот они все хватайте эту сволочь - где посадки? Или как Петя "пердеть" будете 5 лет
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Такое впечатление что у авторки розовые очки. И она их не снимает. Да сталина с его 1932 годом. С 1937. Под корень. Не в сибирь. А расстреливать. Террор. Масовый. Депутатов. Судей. Прокуроров. Ментов. Бизнесменов-воров. Под корень с родственниками. Это твари. Врачей. Этих тем более. Нет, этих жить оставить. Принудительно заражать. И не лечить. Конфисковать все и пусть найдут на лечение. Гонять по всех кругах ада. Тогда у этой страны есть шанс. А так...
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