Експерти покладають великі надії на імунотерапію раку

В останні роки імунотерапія є дуже перспективним напрямком в онкології. Таке "лідерство" пояснюється наявністю декількох ключових напрямків, включаючи препарати проти PD-1, вакцини на дендритних клітинах, Т-клітинну терапію та протиракові вакцини. За прогнозами фахівців, дослідники будуть "брати курс" на створення нових імунопрепаратів, а органи з контролю якості (FDA) через високий попит прискорять схвалення цих ліків.

Таким чином, хіміотерапія і опромінення можуть відійти на задній план. І не дивно, оскільки ці методи, впливаючи на пухлину, впливають і на здорові клітини організму. Хіміопрепарати – це потужні токсини і отрути, які зупиняють швидкий поділ злоякісних клітин. Всі напевно чули про їх побічні ефекти, серед яких нудота, випадіння волосся, порушення роботи ШКТ і когнітивних функцій, а також загальна слабкість при вже поганому самопочутті.

Якщо взяти опромінення (радіотерію), то воно часто використовується як додатковий спосіб впливу на пухлину. Наприклад, щоб зупинити зростання і ділення клітин для проведення подальшого хірургічного лікування. Тут все залежить від стадії, розміру пухлини та її локалізації.

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Давайте розберемося, на що в онкології робляться такі високі ставки і покладаються великі надії. Найважливішою перевагою імунотерапії є таргетність, тобто її препарати діють тільки на ракові клітини і зупиняють їх ріст. При деяких локалізаціях це може бути єдиним варіантом, оскільки пухлина може не відповідати на хіміотерапію (це явище називається хіміорезистентність). Імунопрепарати ефективні при меланомі, раку нирок, легень, молочної залози, простати, сечового міхура, раку голови і шиї.

Природою задумано, щоб наша імунна система за допомогою спеціальних клітин виявляла і знищувала все чужорідне в організмі, зокрема, і пухлини. Однак у онкохворих ця програма дає збій, оскільки ракові клітини навчилися гальмувати активність Т-лімфоцитів через так звані імунні контрольні точки (чекпойнти). Відкриття цього механізму в 2018 році було удостоєно Нобелівської премії.

Розробка і впровадження в практику таких препаратів (антитіл іпілімумаб, ніволумаб, пембролізумаб, атезолізумаб) допомагає досягти високої виживаності хворих. Наприклад, іпілімумаб зв'язується з антигеном CTLA-4 цитотоксичних Т-лімфоцитів, сприяючи активації імунної відповіді. Ніволумаб і пембролізумаб інгібують PD-1 (мембранний білок пухлинних клітин), активуючи здатність імунітету атакувати рак.

Новини Вчені розробили унікальну вакцину проти раку

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Відкриття дендритних клітин, які також стимулюють імунну відповідь організму, заклало основу для нового напряму в імунотерапії – клітинні вакцини, які підсилюють імунну систему і змушують її боротися з "чужими". Так, розрізняють профілактичні та лікувальні вакцини. До профілактичних належать вакцини проти ВПЛ і гепатиту В, які істотно знижують ризики раку шийки матки та раку печінки, відповідно.

Вакцини для лікування раку сприяють підвищенню природного захисту організму при вже діагностованій пухлині. Такі препарати здатні:

запобігати рецидиву;

знищувати всі ракові клітини;

гальмувати ріст пухлини і її поширення.

Вакцина являє собою антигени, які зазвичай не є частиною нашого організму. Імунна система атакує їх і ліквідує. Це сприяє формуванню імунної пам'яті, яка допоможе в майбутньому впізнавати ці антигени. До складу вакцин також можуть входити ад'юванти – речовини, що підсилюють імунну відповідь.

Що стосується вакцин для лікування раку, то більшість з них доступні тільки в клінічних випробуваннях. Але в 2010 році FDA "дало зелене світло" sipuleucel-T для лікування метастатичного раку простати. Цей персоналізований препарат налаштовує імунітет кожного пацієнта на розпізнавання і знищення пухлинних клітин.

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Хороші результати лікування, менше побічних ефектів у порівнянні з хіміотерапією, дія виключно на пухлину – це незаперечні переваги імунотерапії раку. Однак варто зазначити, що ці препарати, крім високої виживаності, відрізняються високими цінами. І навіть 90%-а виживання пацієнтів, залишає невтішні прогнози кожному десятому хворому.

Tabletki.ua

Tabletki.ua

Tabletki.ua

На початку 2020 року авторитетне джерело ReportsnReports окреслило майбутнє для ліків проти раку. На думку багатьох експертів, найбільшим попитом користуватиметься імунотерапія, а вартість ринку таких препаратів до 2023 року досягне 115 мільярдів доларів.

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