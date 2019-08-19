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/ Блоги - Онкологія

Катерина Амосова
Катерина Амосова
Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Всі статті автора

Як наше харчування впливає на розвиток раку?

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Стверджують про значну імовірність такого зв‘язку у 80 тисяч пацієнтів з вперше діагностованими в 2015 році онкологічними захворюваннями (5% в дослідженій когорті мешканців США), найчастіше з колоректальним раком (52 тисячі пацієнтів, або 38% всіх випадків раку, пов‘язаних з шкідливим харчуванням).

Друге місце за частотою займали пухлини м'яких тканин ротової порожнини, глотки і гортані – 14 тисяч (26%).

Привертає увагу відносна рідкість такого зв‘язку для раку шлунку (1,6 тис випадків), печінки (1 тис.), підшлункової залози і аденокарциноми стравоходу (приблизно по 500 випадків).

Для порівняння – зі зловживанням алкоголем пов‘язують 4-6% випадків раку, ожирінням 7-8%.

Найбільш розповсюдженим серед шкідливих "дієтичних факторів" у досліджених пацієнтів виявився низький вміст в раціоні цільнозернових продуктів. Далі, в порядку зменшення частоти, йшли: низький вміст молочки, вживання продуктів з переробленого м’яса (ковбаси та інш), обмежена кількість овочів і фруктів, велика кількість червоного м’яса і напоїв з вмістом цукру.

Як наше харчування впливає на розвиток раку?

Ілюстрація

Найбільш вразливими до "харчових факторів" виявилися пацієнти чоловічої статі у віці 45-65 р.

Результати дослідження підтверджують рекомендації з профілактики онкологічних захворювань Американського інституту раку:

  1. не палити;

  2. підтримувати нормальну масу тіла;

  3. підтримувати достатню фізичну активність: мінімум 150 хвилин такої з помірною інтенсивністю на тиждень;

  4. споживати багато цільнозернових продуктів (>125 г/на день), свіжих овочів і фруктів, бобових, тобто таких, які багаті на харчові волокна. Оптимально вони мають складати 2/3 раціона;

  5. обмежити вживання фаст-фуду з високим вмістом жирів, крохмалю, цукру;

  6. обмежити вживання червоного м’яса – оптимально 350-500 г на ТИЖДЕНЬ (!);

  7. не вживати переробленого м‘яса у вигляді сосисок, ковбаси, бекону, шинки;

  8. обмежити вживання солодких напоїв, віддавати перевагу звичайній воді;

  9. обмежити вживання алкоголю, оптимально – не вживати його взагалі;

  10. грудне вигодовування для породіль.

Життя, повне обмежень... особливо щодо м‘яса...

Я виконую пункти 1, 3 (не завжди), 4 (за рахунок овочів і фруктів), 5, 7, 8, 9.

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Автор
Катерина Амосова Катерина Амосова
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
рак продукти від раку
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