Стверджують про значну імовірність такого зв‘язку у 80 тисяч пацієнтів з вперше діагностованими в 2015 році онкологічними захворюваннями (5% в дослідженій когорті мешканців США), найчастіше з колоректальним раком (52 тисячі пацієнтів, або 38% всіх випадків раку, пов‘язаних з шкідливим харчуванням).

Друге місце за частотою займали пухлини м'яких тканин ротової порожнини, глотки і гортані – 14 тисяч (26%).

Привертає увагу відносна рідкість такого зв‘язку для раку шлунку (1,6 тис випадків), печінки (1 тис.), підшлункової залози і аденокарциноми стравоходу (приблизно по 500 випадків).

Для порівняння – зі зловживанням алкоголем пов‘язують 4-6% випадків раку, ожирінням 7-8%.

Найбільш розповсюдженим серед шкідливих "дієтичних факторів" у досліджених пацієнтів виявився низький вміст в раціоні цільнозернових продуктів. Далі, в порядку зменшення частоти, йшли: низький вміст молочки, вживання продуктів з переробленого м’яса (ковбаси та інш), обмежена кількість овочів і фруктів, велика кількість червоного м’яса і напоїв з вмістом цукру.

Ілюстрація

Найбільш вразливими до "харчових факторів" виявилися пацієнти чоловічої статі у віці 45-65 р.

Результати дослідження підтверджують рекомендації з профілактики онкологічних захворювань Американського інституту раку:

не палити; підтримувати нормальну масу тіла; підтримувати достатню фізичну активність: мінімум 150 хвилин такої з помірною інтенсивністю на тиждень; споживати багато цільнозернових продуктів (>125 г/на день), свіжих овочів і фруктів, бобових, тобто таких, які багаті на харчові волокна. Оптимально вони мають складати 2/3 раціона; обмежити вживання фаст-фуду з високим вмістом жирів, крохмалю, цукру; обмежити вживання червоного м’яса – оптимально 350-500 г на ТИЖДЕНЬ (!); не вживати переробленого м‘яса у вигляді сосисок, ковбаси, бекону, шинки; обмежити вживання солодких напоїв, віддавати перевагу звичайній воді; обмежити вживання алкоголю, оптимально – не вживати його взагалі; грудне вигодовування для породіль.

Життя, повне обмежень... особливо щодо м‘яса...

Я виконую пункти 1, 3 (не завжди), 4 (за рахунок овочів і фруктів), 5, 7, 8, 9.

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