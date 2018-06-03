Є вдома у кожного: знайдений дешевий спосіб боротьби з раком

Звичайна сода може істотно підвищити ефективність хіміотерапії при боротьбі із онкозахворюваннями.
До такого висновку прийшли американські вчені з Інституту Людвіга по дослідженню раку, передає "Лента.ру".
За твердженням дослідників, розбавлена у воді сода зменшує кислотність ракових клітин у глибині пухлини, відрізаних від кровоносної системи і позбавлених кисню.
Дослідження докладно описує, як у відповідь на підвищення кислотності клітина "вимикає" молекулярний "тумблер" mTORC1, який у звичайних умовах вимірює доступність поживних речовин, перш ніж дати клітинам "зелене світло" на зростання і ділення.
У ході експериментів на мишах учені з'ясували, що при підвищенні кислотності ракові клітини стають активнішими, і вся пухлина починає краще піддаватися хіміотерапії. Цей процес працює і у зворотний бік, дозволяючи сповільнити ділення ракових клітин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з'ясували, що низькі дози отрути - триоксиду миш'яку - змушують відступити один із різновидів раку крові, гострий лейкоз проміелоцітарний.
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