Є вдома у кожного: знайдений дешевий спосіб боротьби з раком

Звичайна сода може істотно підвищити ефективність хіміотерапії при боротьбі із онкозахворюваннями.

До такого висновку прийшли американські вчені з Інституту Людвіга по дослідженню раку, передає "Лента.ру".

За твердженням дослідників, розбавлена ​​у воді сода зменшує кислотність ракових клітин у глибині пухлини, відрізаних від кровоносної системи і позбавлених кисню.

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Дослідження докладно описує, як у відповідь на підвищення кислотності клітина "вимикає" молекулярний "тумблер" mTORC1, який у звичайних умовах вимірює доступність поживних речовин, перш ніж дати клітинам "зелене світло" на зростання і ділення.

У ході експериментів на мишах учені з'ясували, що при підвищенні кислотності ракові клітини стають активнішими, і вся пухлина починає краще піддаватися хіміотерапії. Цей процес працює і у зворотний бік, дозволяючи сповільнити ділення ракових клітин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з'ясували, що низькі дози отрути - триоксиду миш'яку - змушують відступити один із різновидів раку крові, гострий лейкоз проміелоцітарний.