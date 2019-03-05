Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкологія

Є в кожному домі: названо популярний продукт, який рятує від раку

9.2тЧитати матеріал російською

Вживання томатів знижує ризик розвитку раку печінки, а також її запалення і розвитку жирової хвороби.

До такого висновку прийшли вчені Університету Тафтса зі США, передає MedicalXpress. Показовий експеримент провели на мишах. Виявилося, вся справа в каротиноїдному пігменті лікопіні.

Під час дослідження в організм недавно народилися мишей вводили канцероген, що сприяє формуванню злоякісних пухлин у печінці. Після цього гризунів годували їжею з високим вмістом жирів. При цьому одна з груп тварин отримувала додатково томатний порошок.

Новини
"Не різали, встав на ноги": в Україні вперше успішно лікували рак по-новому

Лікопін збільшував кількість і різноманітність корисної мікрофлори. Це запобігало надмірному зростанню деяких бактерій. У зв'язку з цим знижувалася ймовірність жирової хвороби печінки і раку.

Причому вчені прийшли до висновку, що томатний порошок набагато ефективніше, ніж лікопін окремо. Все через наявність у томатах інших корисних сполук, включаючи вітамін Е, вітамін С, фолати, мінерали, фенольні сполуки і харчові волокна.

Лікування онкології

Лікування онкології

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські лікарі заявили про прорив у боротьбі з раком 4-ї стадії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з онкологією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Боротьба з онкологієюонкологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини