Є в кожному домі: названо популярний продукт, який рятує від раку

Вживання томатів знижує ризик розвитку раку печінки, а також її запалення і розвитку жирової хвороби.

До такого висновку прийшли вчені Університету Тафтса зі США, передає MedicalXpress. Показовий експеримент провели на мишах. Виявилося, вся справа в каротиноїдному пігменті лікопіні.

Під час дослідження в організм недавно народилися мишей вводили канцероген, що сприяє формуванню злоякісних пухлин у печінці. Після цього гризунів годували їжею з високим вмістом жирів. При цьому одна з груп тварин отримувала додатково томатний порошок.

Лікопін збільшував кількість і різноманітність корисної мікрофлори. Це запобігало надмірному зростанню деяких бактерій. У зв'язку з цим знижувалася ймовірність жирової хвороби печінки і раку.

Причому вчені прийшли до висновку, що томатний порошок набагато ефективніше, ніж лікопін окремо. Все через наявність у томатах інших корисних сполук, включаючи вітамін Е, вітамін С, фолати, мінерали, фенольні сполуки і харчові волокна.

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