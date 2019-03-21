Є в кожному домі: названа речовина, яка вбиває "невразливий" рак

У зернах кави містяться дві речовини, які зупиняють або, принаймні, уповільнюють зростання різних "невразливих" типів раку простати.

До такого висновку прийшли японські молекулярні біологи, передає РІА Новини. Якщо висновки будуть підтверджені, дослідники зможуть отримати перші ліки від раку простати.

Любителі кави приблизно на 11 відсотків рідше страждають від подібних пухлин, ніж інші чоловіки.

Вчені відібрали шість найактивніших речовин з екстракту кави і простежили за тим, чи будуть різні комбінації цих молекул і всі ці сполуки по-окремо гальмувати зростання різних типів карциноми.

Як показали експерименти, кафестол і кавеол, рослинні сигнальні молекули, мають потужні протиракові властивості. Їх комбінація сповільнила зростання самих "невразливих" типів раку простати приблизно в два рази під час експериментів на мишах.

Названо речовина вбиває "невразливий" рак

Ці ж сполуки знищили всі клітини менш стійких видів пухлин при їх вирощуванні в пробірці за першу добу після початку спостережень.

Рак простати - одна з найпоширеніших видів раку серед чоловіків і одна з головних причин їх смерті після хвороб серця і судин, раку легенів і меланоми. За статистикою ВООЗ, кожен сьомий чоловік стає жертвою цієї форми раку до 65-70 років життя, проте в більшості випадків лікарям вдається врятувати пацієнта.

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