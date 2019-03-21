Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкологія

Є в кожному домі: названа речовина, яка вбиває "невразливий" рак

1.9тЧитати матеріал російською

У зернах кави містяться дві речовини, які зупиняють або, принаймні, уповільнюють зростання різних "невразливих" типів раку простати.

До такого висновку прийшли японські молекулярні біологи, передає РІА Новини. Якщо висновки будуть підтверджені, дослідники зможуть отримати перші ліки від раку простати.

Любителі кави приблизно на 11 відсотків рідше страждають від подібних пухлин, ніж інші чоловіки.

Новини
Врятує від раку та інсульту: названий ефективний спосіб уникнути передчасної смерті

Вчені відібрали шість найактивніших речовин з екстракту кави і простежили за тим, чи будуть різні комбінації цих молекул і всі ці сполуки по-окремо гальмувати зростання різних типів карциноми.

Як показали експерименти, кафестол і кавеол, рослинні сигнальні молекули, мають потужні протиракові властивості. Їх комбінація сповільнила зростання самих "невразливих" типів раку простати приблизно в два рази під час експериментів на мишах.

Названо речовина вбиває "невразливий" рак

Названо речовина вбиває "невразливий" рак

Ці ж сполуки знищили всі клітини менш стійких видів пухлин при їх вирощуванні в пробірці за першу добу після початку спостережень.

Рак простати - одна з найпоширеніших видів раку серед чоловіків і одна з головних причин їх смерті після хвороб серця і судин, раку легенів і меланоми. За статистикою ВООЗ, кожен сьомий чоловік стає жертвою цієї форми раку до 65-70 років життя, проте в більшості випадків лікарям вдається врятувати пацієнта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа несподівана причина появи раку. Під ударом опинилися домогосподарки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з онкологією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з онкологією
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини