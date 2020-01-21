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/ Онкологія

Другі в Європі: у МОЗ озвучили страшні цифри про онкологію в Україні

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У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що щорічно в Україні від раку поирають 65 тисяч громадян, а ще 140 тисяч дізнаються про свій страшний діагноз.

Так наша країна вийшла на друге місце в Європі за темпами поширення онкологічних захворювань. Про це повідомила пресслужба відомства на сторінці у Facebook.

Водночас у МОЗ підкреслили, що для зниження смертності потрібна рання діагностика захворювання. І на такі цілі держава вже виділила 1 мільярд гривень.

65 тисяч українців щороку помирають від раку

65 тисяч українців щороку помирають від раку

"Для того, щоб знизити цей показник, потрібно зосередити свою увагу на ранній діагностиці. Саме тому ендоскопічні обстеження стали пріоритетними послугами в програмі медичних гарантій", – йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що в гарантований пакет безкоштовних обстежень входять:

  • мамографія;

  • гістероскопія;

  • езофагогастродуоденоскопія;

  • колоноскопія;

  • цистоскопія;

  • бронхоскопія.

Також у МОЗ зазначили, що для проходження обстеження, потрібно буде мати направлення від сімейного або іншого лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що зі стартом реформ на вторинній ланці медичної допомоги в Україні не буде поборів в лікарнях.

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Автор
Діна Баронова
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
смерть діагностика Міністерство охорони здоров'я лікування раку рак
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