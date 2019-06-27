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/Онкологія

Достатньо одного аналізу: названо спосіб розпізнати рак на ранній стадії

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Розроблено новий тест для раннього виявлення раку простати, який є однією з найбільш поширених онкопатологій серед чоловічого населення.

Благодійна організація Великобританії Cancer Research UK запропонувала аналіз для вимірювання ризику виникнення хвороби, повідомляє ВВС.

В основі методу PUR (prostate urine risk) лежить пошук генетичних маркерів схильності в сечі. Так, 537 пацієнтів, які брали участь в дослідженні, вдалося чітко розділити на групи за ризиком.

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На сьогодні для визначення раку передміхурової залози найбільш часто використовують аналіз крові на простатичний специфічний антиген (ПСА) . Однак він може дати неточні результати: у 75% чоловіків з позитивним результатом на ПСА рак не виявляється.

Рак простати

Рак простати

pixabay.com

Раніше MedOboz писав, що вчені випробовують новий скринінг-тест на рак простати, щоб з'ясувати, чи можна буде використовувати його в рутинній практиці.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
Теги
онкологіядіагностика
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