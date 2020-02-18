Check-up для кишківника

Онкологічні захворювання кишківника на ранніх стадіях мають майже безсимптомний перебіг. На щастя, сучасні діагностичні можливості виявляють негаразди на ранніх стадіях, або навіть іще до того, як доброякісні новоутворення почнуть перероджуватися у злоякісні.

Анатолій ШУДРАК, онкохірург медичної мережі "ДОБРОБУТ"

Своєчасні обстеження дають можливість виявити патологію на ранніх стадіях. Ідеться і про злоякісні новоутворення, і про інші порушення, які потребують медичного втручання.

Тривожні сигнали

Злоякісні процеси можуть виникати в різних ділянках кишківника, та найчастіше страждають найнижчі його частини. При цьому рак товстої та прямої кишки (колоректальний рак) може розвиватися роками, не даючись взнаки. Звісно, найліпший варіант – пройти перевірку ще до того, як з’являться найменші ознаки негараздів. А якщо проявляються якісь із симптомів, описаних нижче, візит до лікаря не слід відкладати в жодному разі. Зокрема, мають насторожити:

зміни характеру випорожнень – часті закрепи чи, навпаки, діарея;

патологічні виділення із заднього проходу чи безпосередньо в калі (слиз, кров);

незрозумілий біль у ділянці живота;

залізодефіцитна анемія;

постійна втома.

У зоні особливої уваги

Для певної категорії людей ризик виникнення злоякісних процесів у кишківнику є дуже великим. Сюди належать пацієнти, в яких встановлено діагноз сімейний поліпоз. Для них імовірність переродження поліпів у злоякісні новоутворення дуже висока, а в деяких видах становить практично 100 %. Аби не допускати такого розвитку подій, таким пацієнтам уже з молодого віку рекомендують проходити ретельне обстеження. В низці випадків, коли є доведеною генетична схильність до онкоуражень кишківника, може бути рекомендована навіть операція з видалення всієї товстої та прямої кишки – доки не розвинулися процеси онкологічного перетворення поліпів.

Не повинні залишатися без уваги проктологів чи гастроентерологів пацієнти з виразковим колітом та хворобою Крона. Ці захворювання часто пов’язують із передраковими станами. Періодичні обстеження дадуть можливість вчасно розпізнати та зупинити небезпечні зміни в організмі.

Загальне правило

Хочете бути впевненими, що зі здоров’ям усе гаразд? Починаючи з 40–45 років варто періодично проходити диспансерний огляд. Він передбачає консультацію сімейного лікаря, проходження основних аналізів, гастроскопію та колоноскопію, УЗД, кардіограму, рентгенографію легенів. За потреби може знадобитися КТ чи МРТ.

Перевірка та профілактика

Для детального дослідження товстої кишки проводять колоноскопію та іригоскопію. Ці методики доповнюють одна одну. Іригоскопія – рентген товстої кишки з уведенням рентген-контрастної суспензії – дає змогу оцінити функціональний стан товстої кишки, виявити наявність окремих патологічних станів, таких як пухлини, дивертикули (випинання стінки кишки), патологічні звуження органа, побачити особливості розташування органа для подальшого проведення колоноскопії. А колоноскопія допомагає візуально виявити патологічні зміни – запалення, виразки, дивертикули новоутворення. До того ж під час виконання колоноскопії є можливість взяття матеріалу для гістологічного дослідження. Крім того, якщо в ході проведення фіброколоноскопії лікар виявляє доброякісні поліпи, їх варто видалити, адже саме з них у 90 % випадків "виростають" злоякісні пухлини. Якщо поліпи знаходять у правій половині товстої кишки - їх обов’язково видаляють. З лівої половини - видаляють ті, що більші за 4–5 мм.

Позитивний прогноз

Пацієнтам, у яких виявлено злоякісні пухлини товстої та прямої кишки, також не варто впадати у відчай. Вчасна кваліфікована медична допомога, базована на дотриманні міжнародних протоколів, сприятиме подоланню складного захворювання. Так, серед хворих, у яких було виявлено рак на першій стадії, одужують понад 95 %. Якщо лікування розпочато на другій стадії, на позитивний результат мають надію 70–75 %. Якщо захворювання сягнуло третьої стадії, терапія дає ефект для половини пацієнтів. У будь-якому з випадків команда онкологів робитиме все можливе для порятунку – обере методи хірургічного втручання та інші необхідні методики лікування та реабілітації.

Здоров’я кишківника залежить від багатьох чинників – активного способу життя, відсутності шкідливих звичок, правильного харчування. Звісно, не варто вдаватися до крайнощів: їсти тільки страви, приготовлені на пару, чи повністю відмовитися від м’ясних продуктів. А ось зловживання жирною, копченою їжею, стравами, що містять канцерогенні барвники, стабілізатори та підсилювачі смаку, таки підвищує ризик виникнення онкологічних захворювань.

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