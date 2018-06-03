Буде війна: важкохворі українці викликали Лінчевського на очну ставку

Онкохворі українці в понеділок, 4 квітня, проведуть прес-конференцію в зв'язку зі скандальними заявами заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського.

Лінчевський має в прямому ефірі написати заяву про звільнення за власним бажанням, написав у своєму Facebook глава правління Національного руху за трансплантацію Юрій Андрєєв.

"Вийдуть ті, хто на думку заступника міністра "все одно помруть". На 11:30. Якщо Лінчевський справжній чоловік - він прийде і скаже це важкохворим пацієнтам в очі", - заявив він .

"В іншому разі буде війна. З одного боку - всі знахабнілі чиновники МОЗу, різні "консультанти" та "радники", Лінчевський та Супрун з їх заокеанськими і українськими покровителями. Їх всіх разом небагато - до сотні максимум. Але з іншого боку стануть всі лікарі та пацієнти, які не будуть миритися з геноцидом українців вимагають справжньої медичної реформи. Їх тисячі, мільйони", - підкреслив він.

Президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк порівняв заяву Лінчевського з позицією лікарів нацистської Німеччини.

"Я лише знаходжу зв'язок між висловлюваннями Лінчевського та імперських міністрів ІІІ рейху. Він, як і лікарі рейху не знали солідарності та співчуття до найслабших", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський заявив про те, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".