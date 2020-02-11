Пухлина розміром із близнюків: дівчина сприйняла рак за вагітність

Мешканка британського міста Уолт Крос Кеті Холмс, хвора на рак, сприйняла шестикілограмову пухлину за вагітність.

Про дивний випадок і подальшу долю дівчини йдеться в матеріалі The Sun. Так, британку збили з пантелику незліченні симптоми вагітності, включаючи нудоту вранці і припинення менструації.

Кеті вперше відчула себе погано, коли їй було лише 19 років, працюючи в нічну зміну на заправці в вересні 2016 року. Незважаючи на симптоми, тести на вагітність показували негативний результат, тому дівчина, налякана розміром свого живота, звернулася до лікарів.

The Sun

The Sun

Медики, які спочатку припустили, що у пацієнтки гастроентерит, виявили, що у Кеті ракова кіста яєчника вагою 14 фунтів (близько 6 кг) – стільки ж, скільки приблизно важать близнюки.

"Протягом кількох місяців я не знала, що зі мною не так. Мені було дуже боляче і мої місячні припинилися. Я відчувала ситість після того, як з'їла половину їжі, і мій живіт збільшувався в розмірах, хоча я ніде не набирала вагу", – розповіла дівчина про пережите.

The Sun

The Sun

У грудні 2016 року Холмс відчула пронизливий біль у животі. Вона подивилася на себе в дзеркало і з жахом виявила, що її живіт обвіс. Вона негайно звернулася в лікарню, де їй зробили УЗД. Обстеження виявило в її яєчнику шестикілограмову пухлину. Кіста виявилася настільки великою, що витіснила інші органи.

17 січня 2017 року лікарі провели Холмс операцію з видалення пухлини і одного яєчника. Здоров'я Холмс повністю відновилося. Незважаючи на побоювання з приводу народження дітей, в квітні 2018 роки дівчина народила здорову дочку.

The Sun

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики провели операцію з видалення 30-кілограмової ракової пухлини чоловікові, який був упевнений, що він набрав вагу.

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