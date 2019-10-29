Боротьба з вагітністю та бокс: онколог розповів про причини раку грудей

Рак молочної залози відноситься до найпоширеніших форм онкології. Згідно зі статистикою, хворобу діагностують у 16 тисяч українок щороку. При цьому кожні 20 років частота захворюваності збільшується практично вдвічі.

Крім вже відомих провокаторів раку грудей, таких як неправильних спосіб життя, стреси і екологія, медики відзначають ще кілька нових, які потенційно збільшують ризики розвитку захворювання: це і захоплення травматичними видами спорту, і прийом гормональних препаратів, і інші "буденності" сучасності.

Онкомаммолог Олексій Аксьонов розповів журналісту MedOboz про віяння нашого часу, які можуть привести до небезпечного захворювання.

Рак молочної залози діагностують у 16 тисяч жінок щорічно Forumdaily

Медикаментозне переривання вагітності

Сьогодні будь-яка жінка може легко без допомоги хірурга впоратися з небажаною вагітністю. В будь-якій аптеці без рецепта можна придбати препарат, який допоможе нейтралізувати результат незахищеного статевого акту з зав'язкою на кшталт "Упс, не встиг".

При цьому більшість упевнена, що, на відміну від хірургічного аборту, медикаментозний набагато безпечніше і пройде без наслідків для організму. Насправді зовсім ні.

Так, тіло готується до вагітності з того моменту, як яйцеклітина запліднилася. І якщо цей процес раптово переривається (як під впливом хірурга, так і після прийому "супертаблетки"), в гормональній системі жінки відбувається колосальний збій (раптово змінюється рівень прогестерону і естрогену. Цей перепад може привести до змін клітин на рівні ДНК в сторону злоякісного процесу . При цьому підвищений рівень естрогену додатково прискорює поділ онкоклітин.

Прийом гормональних контрацептивів

Практично кожна третя жінка приймає гормональні препарати, запобігаючи небажаній вагітності. Часто такі засоби приймаються без лікарського контролю, тому в найближчому майбутньому можуть призвести до тяжких наслідків.

За словами лікаря, тривалий прийом (більше двох років) таких препаратів без контролю здоров'я може негативно відбитися на процесах в тканинах молочної залози. Набір гормонів, що входять до складу препаратів, не тільки унеможливлює настання вагітності – він ще і може запустити процес переродження клітин в злоякісні, а також прискорити їх поділ. В результаті утвориться пухлина, яка буде розвиватися стрімкіше.

"Ударний" спорт

Важка атлетика, боротьба і т.д. завжди вважалися чоловічими видами спорту, але в останні роки в ньому успішно беруть участь і жінки.

Але незважаючи на перемоги і досягнення, жінкам варто задуматися, зупиняючи свій вибір на таких: під час занять і спарингів завжди є ризик травми в області грудей (удари, гематоми і т.д.). Вони загрожують не тільки тимчасовим дискомфортом, але і можуть бути поштовховим механізмом для початку онкопроцесу: в травмованому місці клітини можуть змінити свою структуру в бік злоякісної, що призведе до розростання пухлини.

Епіляція сосків

Всі жінки воюють з волоссям на тілі, деякі готові вивести абсолютно всю рослинність, крім шевелюри на голові. І часто така війна доходить до видалення волосків на сосках.

Однак не варто забувати, що процедури щодо радикального видалення волосся (вищипування, випалювання та ін.) Чреваті появою мікротравм, в тому числі і в глибоких шарах шкіри, які також можуть спровокувати агресивні реакції клітин і дати старт їх переродженню.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що рак грудей загрожує не тільки жінкам.

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