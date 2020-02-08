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/ Онкологія

Електронні сигарети викликають рак: український лікар навів докази

1.2т
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Куріння електронних сигарет може провокувати розвиток раку легенів, такі випадки вже фіксують в Україні.

Про це в ефірі ObozTV розповів лікар-онколог Антон Шкіряк. За його словами, заяви виробників електронних сигарет про їхню безпеку – "не більше, ніж маркетинг".

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Онколог зазначив, що курці відносяться до групи підвищеного ризику, а рак легенів займає лідируючі позиції в Україні серед онкозахворювань у чоловіків.

"Зараз дуже популярно говорити про те, що є електронні сигарети, які набагато безпечніше. Я вам як онколог можу заявити, що у мене вже є кілька пацієнтів, які в житті не курили ніяких сигарет, крім електронних. І ми у них виявили онкологічний процес у легенях. Тому це не більше, ніж маркетинг, я можу це сміливо заявити", – підкреслив Шкіряк.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Місце
Україна
Теги
рак цигарки куріння
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Юг Руси
Юг Руси
"украинский врач привел доказательства" - это как - "Британские учёные, доказали ..." ))))))))
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