Електронні сигарети викликають рак: український лікар навів докази

Куріння електронних сигарет може провокувати розвиток раку легенів, такі випадки вже фіксують в Україні.

Про це в ефірі ObozTV розповів лікар-онколог Антон Шкіряк. За його словами, заяви виробників електронних сигарет про їхню безпеку – "не більше, ніж маркетинг".

Онколог зазначив, що курці відносяться до групи підвищеного ризику, а рак легенів займає лідируючі позиції в Україні серед онкозахворювань у чоловіків.

"Зараз дуже популярно говорити про те, що є електронні сигарети, які набагато безпечніше. Я вам як онколог можу заявити, що у мене вже є кілька пацієнтів, які в житті не курили ніяких сигарет, крім електронних. І ми у них виявили онкологічний процес у легенях. Тому це не більше, ніж маркетинг, я можу це сміливо заявити", – підкреслив Шкіряк.

kontrakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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