Електронні сигарети викликають рак: український лікар навів докази

Куріння електронних сигарет може провокувати розвиток раку легенів, такі випадки вже фіксують в Україні.
Про це в ефірі ObozTV розповів лікар-онколог Антон Шкіряк. За його словами, заяви виробників електронних сигарет про їхню безпеку – "не більше, ніж маркетинг".
Онколог зазначив, що курці відносяться до групи підвищеного ризику, а рак легенів займає лідируючі позиції в Україні серед онкозахворювань у чоловіків.
"Зараз дуже популярно говорити про те, що є електронні сигарети, які набагато безпечніше. Я вам як онколог можу заявити, що у мене вже є кілька пацієнтів, які в житті не курили ніяких сигарет, крім електронних. І ми у них виявили онкологічний процес у легенях. Тому це не більше, ніж маркетинг, я можу це сміливо заявити", – підкреслив Шкіряк.
kontrakty.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лікарі визначили небезпечний компонент суміші для вейпів, який викликає онкозахворювання.
В Україні електронні сигарети прирівняють до звичайних і заборонять курити їх у громадських місцях.
Екс-глава МОЗ Уляна Супрун розповіла, як кинути курити і назавжди позбутися від шкідливої звички.
Шоу "Бурчук LIVE" дивіться щодня по буднях о 15:00 на ObozTV.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".