Безкоштовна діагностика раку в Україні – не для всіх: онколог пояснив умови програми

Програмою безкоштовної діагностики онкологічних захворювань на ранніх стадіях, яка повинна запрацювати в Україні навесні 2020 року, зможуть скористатися далеко не всі.

Цю програму не можна прирівнювати до скринінгу, тобто вона не призначена для перевірки та виявлення безсимптомного раку у зовні здорових людей, роз'яснив в ефірі ObozTV лікар-онколог, нейрохірург, експерт по онкології Національної служби охорони здоров'я України Антон Шкіряк.

Шкіряк зазначив, що багато ЗМІ підхопили новину про введення в Україні безкоштовної ранньої діагностики раку, переплутавши її зі скринінгом.

"Рання діагностика буде проводитися тільки тим пацієнтам, у яких будуть визначені скарги, підозра на рак, і, можливо, навіть якісь ознаки онкології", – підкреслив він.

За його словами, підозра на рак визначатимуть сімейний лікар і онколог.

"І ось цим пацієнтам – у яких ми підозрюємо рак! – буде проведена рання діагностика, в яку дійсно входять п'ять" -скопії ". Це гастроскопия – шлунок, колоноскопія – кишечник, гістероскопія – матка, цистоскопія – жовчний міхур і бронхоскопія – легкі. плюс, звичайно, мамографія. Тому що левова частка онкологічних захворювань у наших жінок – це рак молочної залози ", – уточнив Шкіряк.

"Інформація, що пройти (безкоштовно. – Ред.) Таке обстеження зможуть всі – помилкова. На всіх грошей не вистачить. Тобто, це не онкоскринінгу. Це рання діагностика раку. Якщо є скарги, є ознаки онкології – ми цього пацієнта обстежуємо" , – ще раз пояснив він.

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За даними медика, вже на початку лютого на сайті Національної служби охорони здоров'я України буде оприлюднена нова форма заявки. Медичні центри з достатнім технічно-інструментальним забезпеченням зможуть приєднуватися до програми, вибравши кілька пакетів допомоги, які вони в змозі надавати.

Початок роботи програми, додав лікар, заплановано на квітень 2020 року.

Програми скринінгу раку, які дозволяють визначити наявність злоякісних пухлин до появи будь-яких симптомів, в Україні як і раніше будуть проводитися за власний рахунок пацієнта.

Рання діагностика – виявлення раку у пацієнтів з симптомами захворювання. Скринінг – обстеження здорових людей lungcancerscreeningguide.org

Як писав OBOZREVATEL, раніше Національна служба охорони здоров'я України повідомила, що в 2020 році оплатить лікарням ранню діагностику онкозахворювань, тому для пацієнтів процедура буде безкоштовною.

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