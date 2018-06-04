Без хіміотерапії: знайдено кардинально новий спосіб лікування раку

Учені заявили про розробку індивідуальної терапії для жінок з ранньою стадією раку шляхом скринінгу 21 гена. Сім з десяти таких пацієнтів можуть уникнути хімітерапіі.

Ставка в такому випадку робиться на гормональні препарати, пише Repubblika з посиланням на результати досліджень, представлені на Всесвітньому конгресі медичної онкології (Asco) в Чикаго.

Автори провели всім пацієнтам, які брали участь в медичному експерименті, тест OncotypeDX, який досліджує активність деяких генів в зразку пухлини і дає інформацію про біологію одиночного раку молочної залози.

Результати говорять про те, що близько 70% жінок з найбільш поширеним типом раку молочної залози - той, який реагує на гормони, негативний HER2, без уражених лімфатичних вузлів, можуть лікуватися тільки гормонами.

Хімітерапія в такому випадку не потрібна, стверджує Джозеф А. Спарано з Центру раку Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку.

Раніше також були проведені дослідження, які доводять ефективність цього ж тесту для визначення ризику рецидиву у пацієнтів, які вилікувалися.

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Тест проводиться після операції і виходить оцінка: число від 0 до 100, що відповідає ймовірності того, що пухлина пацієнта повернеться протягом 10 років після першого діагнозу. Низький бал (0-10) означає, що рак з меншою ймовірністю повертається і що хіміотерапія може принести користь. Високий бал (26-100) передбачає більший ризик рецидиву, і хіміотерапія, ймовірно, корисна.

У результаті проведення дослідження вчені з'ясували, що в таких випадках додавання хіміотерапії виправдано лише у жінок до 50 років, для яких подвійна терапія, мабуть, як і раніше вигідна.

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