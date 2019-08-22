Антибіотики підвищують ризик розвитку раку

Дослідники з Університету Джона Хопкінса виявили, що прийом певних антибіотиків, особливо багаторазово або тривалими курсами, може підвищити ризик розвитку раку товстої кишки. Зокрема, ризик був пов'язаний з антибіотиками, які вбивають анаеробні бактерії – це ті, які включають в себе поширені препарати (пеніциліни і цефалоспорини).

Отримані дані доповнюють недавні дослідження, що натякають на зв'язок між антибіотиками і раком товстої кишки. Про це повідомляє WebMD.

Причини цього зв'язку не до кінця зрозумілі і, як вважають деякі експерти, це може взагалі не відображати прямої дії антибіотиків. Так, ризик був найбільшим серед людей, які використовували антибіотики протягом більш тривалого періоду часу – від 30 до 60 днів або довше.

За словами старшого дослідника доктора Синтії Сірс, теоретично антибіотики можуть впливати на розвиток раку товстої кишки через вплив на мікробіом кишечника. Мікробом кишечника – це величезна кількість бактерій та інших мікробів, які природним чином населяють товсту кишку.

Недавні дослідження припускають, що баланс бактерій може проявляти широкий вплив на здоров'я. Цілком можливо, що порушення в мікробіомі кишечника можуть сприяти зростанню бактерій, які мають проонкологічний потенціал. На жаль отримані результати доводять причинно-наслідковий зв'язок, але вони приводять ще один аргумент на користь розумного використання антибіотиків.

Ілюстрація

Результати показали, що у пацієнтів, які отримували рецепт, ризик раку товстої кишки був трохи вище – на 9%, якщо вони приймали антибіотики в цілому два тижні, в порівнянні з тими, хто не приймав. Люди, які приймали ліки протягом більше 60 днів, мали на 17% вищий ризик. Навпаки, використання антибіотиків було пов'язано з невеликим зниженням ризику раку прямої кишки. Причини цього поки нез'ясовані.

Зловживання антибіотиками – проблема як для пацієнта, так і для лікаря:

антибіотики не можна приймати при вірусних інфекціях, таких як застуда;

слід уникати тривалих курсів лікування з використанням даних препаратів.

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