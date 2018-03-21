Через проблеми з онкопрепаратом в Україні розгорівся скандал

Ситуація з онкохворими в Україні залишається невтішною. Бракує доступних медикаментів, кваліфікованої допомоги або можливості врятувати життя пацієнтові.

Мережу сколихнув моторошний пост волонтера Лесі Литвинової, в якому вона повідомляє, що цього разу хворих ледь не прирекли на смерть одним тільки абсурдними рішенням.

"Дівчинка з сусідньої палати поїхала додому помирати. Тому що не було кому сказати -" Потерпи, ми щось придумаємо. Адже життя людини коштує набагато дорожче пари мільйонів", - йдеться у її пості.

За словами Лесі, ще тиждень тому у Лери і багато інших пацієнтів з лімфомою Ходжкіна мали шанс на життя - адже в якості гуманітарної допомоги прямувало 200 флаконів дорогої "Такеди" (65 тисяч за флакон), яку передав виробник Адцетрікса.

Виробник йшов до цього два роки - довго вибирав фонд, в порядності якого не буде сумнівів (тому співпрацювати з держструктурами через корупцію відмовився відразу), вів підготовчі роботи і переговори, зібрав всі документи і детально прописав всі умови.

"Але все минулого тижня по-своєму вирішила Комісія по визнанню вантажів гуманітарними при Мінсоц - вони просто відмовилася визнати вантаж", - пише Литвинова.

Адже, на їхню думку, розпорядником препарату повинен бути НДР, наприклад. Та сама держструктура, з якою виробник не буде співпрацювати і просто відкличе вантаж.

Згідно останніх оновлень поста, на останньому засіданні комісії вантаж все ж вирішили пропустити. А значить, таки залишили шанс на виживання онкохворим.

Варто зазначити, що це повідомлення привернуло величезну увагу в мережі - зібрало більше двох тисяч реакцій і репостыв, а також понад сотню коментарів.

Зокрема, в коментарях пишуть, що Мінсоцполітики зовсім не мав права приймати подібні рішення, оскільки в цьому випадку це компетенція МОЗ.

Брав участь у коментарях і сам віце-прем'єр Павло Розенко, правда, почав свою переписку з прохання зняти тег з його імені.

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