20 фактів про рак, про які ви напевно не чули

Рак останнім часом став все частіше з'являтися на слуху. І не щадить це захворювання ні дітей, ні дорослих.
MEDOBOZ підготував для вас 20 цікавих фактів про рак, про які ви напевно раніше не знали.
Вбивця №2. Рак є другою за поширеністю причиною смерті після хвороб серця.
Рак виліковний. Значний відсоток діагностованих видів раку (на ранніх стадіях) можна вилікувати.
Рак багатоликий. Існує більше 200 типів і підтипів раку, які можуть впливати на стан людини.
Онкологія ховається під масками. Рак виліковний, якщо він виявлений на ранніх термінах. Деякі види раку розвиваються повністю без симптомів, тому є величезна необхідність в профілактичних обстеженнях.
Передається у спадок. За статистикою, від 5 до 10% випадків раку є повністю спадковими. Більшість видів раку розвивається завдяки поєднанню спадкових і екологічних факторів.
Куріння таки викликає рак. У 90% випадків раку легень причиною є саме паління. За останнє десятиліття сигарети вбили 50 мільйонів людей. Якщо тенденції збережуться, мільярд чоловік помре від куріння в цьому столітті, що відповідає одній людині кожні шість секунд.
Недосипання впливає на ризик розвитку раку. У тих, хто спить менше 6 годин на добу, частіше розвивається рак товстої кишки, ніж у тих, хто сплять більше 7 годин.
Фастфуд і ризик раку. Нітрити - це хімічні добавки, які використовуються для консервування і додавання ароматизаторів для більшості м'ясних продуктів, включаючи бургери і хот-доги. Одного разу в організмі вони реагують з хімічними речовинами тіла і перетворюються в канцерогени, що викликають рак.
Більшість смертельних випадків раку спровоковані пізньою діагностикою. У 2008 році 7,6 мільйона чоловік померло від раку в усьому світі, що відповідає 21 000 смертей від раку в день. Очікується, що до 2030 року в усьому світі трапиться 21,4 мільйона нових випадків раку, при цьому 13,2 мільйона смертей від раку через те, що далеко не кожен знайде його на ранній стадії.
Інфекції і рак. Приблизно 15% всіх випадків раку в усьому світі пов'язано з інфекціями. У нерозвинених країн існує більш високий рівень раку в результаті інфекцій (26%), ніж в розвинених країнах (8%). Мікробами, найбільш відповідальними за рак, є бактерії Helicobacter pylori (провокують рак шлунка), ВПЛ (викликають рак шийки матки та інші види раку) і гепатити В і С (причина раку печінки).
Чоловічий і жіночий. Рак легенів, передміхурової залози і шлунка є найбільш часто діагностованим раком у чоловіків. Рак молочної залози, шийки матки і колоректальний рак є найбільш часто діагностованими раковими захворюваннями у жінок.
Вік має значення. Приблизно 77% всіх випадків раку діагностується у людей у віці старше 55 років.
Винна і погана гігієна рота. Погана гігієна порожнини рота може викликати гінгівіт, запалення ясен. Згодом високий рівень запалення в організмі може збільшити ризик розвитку раку у людини.
Вагітність і грудне вигодовування. У жінок без дітей або у тих, що народжували після 30 років, ризик розвитку раку молочної залози значно вище, ніж у тих, хто народив дитину раніше 30 років. Грудне вигодовування може також знизити ризик розвитку раку молочної залози.
Сімейний стан має вагу. Чоловіки, які ніколи не були одружені, до 35% частіше вмирають від раку, ніж ті, що одружені. У плані виживання від раку заміжні жінки також виграли, але в меншій ступені.
Ракові клітини всередині кожного. Кожен день організм виробляє 200-1000 ракових клітин. Здорова імунна система нейтралізує їх всі. І поки ці клітини не виростуть до декількох мільйонів або мільярдів, рак не може бути діагностований.
Собаки відчувають рак у людей. Собаки відчувають онкологічні захворювання, часто і інтенсивно обнюхують ділянки тіла, де є онкоутворення. Крім того, в Італії медики проводили експеримент: навчені собаки знаходили по запаху рак передміхурової залози в зразках сечі. Успішність експерименту склала 98%.
Позитивний настрій важливий для одужання. Рак впливає не тільки на фізичний стан, а й на психологічне. Отже, при лікуванні, пацієнт повинен прийняти загальний підхід. Необхідно бути розслабленим, позитивним і насолоджуватися життям, навіть коли діагноз підтверджується.
Свіже повітря - це важливо. Кисень вбиває ракові клітини. Тому дуже важливо частіше бувати на свіжому повітрі, а також збільшувати робочий об'єм легенів за допомогою фізичних навантажень і дихальних вправ.
Вітаміни збільшують ризик раку. Згідно з результатами останніх досліджень, мультивітаміни збільшують ризик розвитку раку і серцевих захворювань.
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