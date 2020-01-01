Омолодження та схуднення: лікар назвала плюси різкої відмови від алкоголю

Перші істотні зміни в людському організмі відбуваються вже через тиждень після повної відмови від вживання алкоголю.

Про це заявила головна лікарка клініки Бетті Форд в Бад-Брюккенау (Німеччина) Ярміла Мальмейстер, пише Focus Online.

За її словами, будь-хто, хто раніше вживав алкогольні напої щодня, може помітити перші поліпшення здоров'я через лічені дні після переходу на "сухий закон". Так, люди одразу ж починають краще спати, а також помічають підвищення працездатності.

"Якщо печінка звільняється від впливу алкоголю, вона негайно розщеплює накопичені жири. Тригліцериди знижуються через кілька днів, холестерин трохи пізніше. Але в цілому наша печінка відновлюється дивно швидко", – говорить Мальмейстер.

Відмова від алкоголю "Навколо світу Україна"

Що стосується місяцю без алкоголю, то за цей період люди вчаться краще контролювати свою питну поведінку, відчувають прилив сил і стверджують, що отримують гарну шкіру і меншу вагу. Крім того, у них поліпшується якість сну і знижується артеріальний тиск.

"Перевтома печінки робить тебе втомленим. Тому ті, хто обходиться без алкоголю, більш бадьорі, здорові, більш продуктивні", – пояснює лікарка.

Вона підкреслила, що алкоголь заважає клітинному метаболізму і викликає застій лімфи. Отже, ті, хто обходиться без нього, отримують більш чіткі контури обличчя і гладку шкіру.

Важливо враховувати й те, що алкоголь має багато непотрібних калорій. Тому люди, які відмовляються на місяць від алкоголю, мають шанс за цей час схуднути на два кілограми. А за рік – на цілих 20 кілограмів.

До того ж, стверджує Мальмейстер, людина, яка змогла прожити рік без алкоголю, може вільно обходитися без нього і в майбутньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені визначили денну норму вживання алкоголю людиною. Вони довели, що вміст спирту в різних напоях різний, тому ввели поняття дрінків.

А дослідники з Університету Ексетера у Великобританії дійшли до висновку, що здатність засвоювати алкоголь врятувала предків людини від вимирання.

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