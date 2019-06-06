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/Блоги - Новини здоров'я

Ольга Фоміна
Ольга Фоміна
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Клубника помогает худеть: минус один килограмм в день

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Обожаю лето за фрукты-ягоды-зелень, солнечную погоду и возможность с легкостью сбросить наеденные за зиму сантиметры. Ну чем не кайф: кушать весь день одну клубнику и при этом худеть! Если хотите также, и чтобы без вреда для здоровья, ловите 5 принципов клубнично-земляничного похудения:

Клубника помогает худеть: минус один килограмм в день

1. Для такой диеты используйте только свежую "домашнюю" клубнику или землянику (замороженная и тепличная не подходят).

2. Съедайте ежедневно по 1-1,5 кг клубники, разделив ее на 5-6 порций. Без добавления сахара, меда и других подсластителей.

3. Во время клубничной диеты выпивайте не менее 1,5 литров воды.

4. Снизьте интенсивность физических нагрузок на время диеты. Кардио и силовые упражнения лучше замените на плавание, растяжку или пешие прогулки.

5. Соблюдайте такую ягодную диету не более 3 дней. Если хотите увеличить продолжительность – обязательно добавляйте другие продукты в рацион, особенно растительные жиры.

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Худеть вы будете в основном за счет очищения, так что будьте готовы к послаблению кишечника в эти дни и старайтесь провести их в спокойной обстановке дома. За 3 ягодных дня потеряете до 3 кг лишнего веса да еще и бонусы получите в виде:

легкой переносимости диеты – ведь клубника за счет своего состава отлично насыщает, не провоцируя острое чувство голода;

благотворного влияния на организм;

профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы;

замедления процессов старения;

улучшения состояния кожи за счет увеличения ее эластичности;

уменьшения целлюлита.

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Но при этом будьте осторожны, ведь клубника – сильный аллерген. При появлении сыпи, зуда, ощущении тяжести в желудке или тошноты немедленно прекратите диету. Противопоказана клубника и при гастритах с повышенной кислотностью. С особой осторожностью стоит употреблять клубнику и людям с мочекаменной болезнью, поскольку эта ягода оказывает на организм сильный мочегонный эффект и может спровоцировать обострение.

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Автор
Ольга ФомінаОльга Фоміна
Теми
схудненняреальне схудненняДієти та фітнес
Місце
Україна
Тег
диета
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