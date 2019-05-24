Считается, что с возрастом, а также при сидячем образе жизни, недостатке сна, неправильном питании и недостаточном количестве выпиваемой воды метаболизм замедляется. А значит лишние килограммы быстрее оседают на когда-то стройном теле.

Активизировать обменные процессы и вернуть красивый рельеф вам помогут:

Вода

Нужно ежедневно выпивать свою норму: 30 мл на каждый кг веса (например, при весе в 60 кг суточная норма составит 1,8 литра). Причем начинать стоит с самого утра натощак – 200-400 мл теплой воды запустят обменные процессы и восполнят нехватку жидкости с утра.

Когда вы испытывает жажду – метаболизм замедляется. Ведь теперь печени не до сжигания жиров, она все силы направляет на восстановление запасов жидкости в теле. Так что первым шагом на пути активации обменных процессов является достаточное количество выпиваемой воды в течение всего дня.

Новини Как похудеть на 10 килограмм в месяц без диет и спортзалов

Активный образ жизни

Ну с этим понятно: чем интенсивней двигаетесь, тем быстрее проходят процессы в теле, включая обменные. При этом начинать лучше с самого утра. Легкая зарядка мягко разбудит тело и запустит метаболизм.

Свежий воздух

Известно, что кислород ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию подкожного жира. С этим связана и лучшая эффективность физических нагрузок на улице, срабатывает 2в1. Поэтому занимайтесь спортом в парке, на стадионе, пляже, в лесу. Также чаще проветривайте комнату и спите с открытой форточкой.

Контрастный душ

Отличное средство подстегнуть метаболизм – перепады температур, легче всего этого добиться с помощью контрастного душа. Чередование горячей и холодной температур, вовлекает в обменные процессы подкожный жир. Ну и конечно массажный эффект от струй воды играет здесь немаловажную роль.

Начните с комфортных для себя температур, постепенно увеличивая перепад между горячей и холодной водой.

Ускоряющие продукты

И конечно, ускоряющие метаболизм продукты в рационе при ежедневном их употреблении сотворят чудеса. Зеленый чай за счет катехина, а согревающие специи и имбирь, благодаря содержащимся в них элементам, которые разогревают тело - отлично разгоняют метаболизм. Продукты, богатые клетчаткой, словно веник выметают остатки пищи, слизь и остальные непереваренные продукты, ускоряя тем самым обменные процессы. Цитрусовые, из-за высокого содержания в них витамина С, а семена льна – из-за большого содержания Омега-3, также ускоряют метаболизм.

Включайте хотя бы по одному продукту из этого списка в свой ежедневный рацион.

Еще больше про здоровый образ жизни здесь и здесь.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!