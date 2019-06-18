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/Блоги - Новини здоров'я

Ольга Фоміна
Ольга Фоміна
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Диеты не помогают худеть? Есть один выход

5.3тЧитати матеріал російською

Обычным похудением с ограничением калорий и увеличением физических нагрузок сегодня уже никого не удивишь. Хотя это основа любого процесса связанного со снижением веса. Куда интереснее худеть с использованием интуитивного питания, вегетарианства, сыроедения и т.д. И вот сегодня в мире новый тренд – пеганство, который представляет собой гибрид веганства и палеодиеты.

Напомню: палеодиета основана на том принципе, что все люди должны питаться как наши предки в пещерное время, до изобретения сельского хозяйства. Только натуральная органика и никаких примесей, и добавок. А веганство, в свою очередь, – это полный отказ от пиши животного происхождения. Никаких яиц, молока, сыра и уж тем более мяса.

Так вот пеганство на 75% - это веганское питание, и на 25% - палеодиета.

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Основные принципы новомодного тренда, который запустил американский врач Марк Хайман:

– 75% рациона составляют овощи и фрукты.

– 25% - полезные белки и жиры (рыба, морепродукты, постная говядина, авокадо, орехи).

– Животные жиры предпочтительнее заменять растительными: семена льна, орехи, авокадо.

– Делать акцент на органику, никаких консервантов, красителей и прочего.

– Табу на: злаковые, содержащие глютен (никакой пшеничной муки, в приоритете – нешлифованный рис и киноа); молочные изделия; сахар и все продукты, в составе которых он присутствует; полуфабрикаты и другие продукты, прошедшие химическую обработку.

– раз в неделю можно устраивать себе "свободный" день и кушать все, что хочется.

– Пить достаточное количество воды — минимум 1−1,5 литра воды.

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Марк Хайман утверждает, что такой тип питания, "это наиболее благоприятный режим питания как для нашего здоровья, так и для здоровья всей планеты".

Ну для планеты может и самое оно, но вот для организма – не уверенна. "На лицо" перекос баланса белков-жиров-углеводов. В частности, не соблюдена норма по углеводам, которых в идеале должно быть не меньше 50%. Отсюда могут появиться усталость, головные боли и даже депрессии. Как, впрочем, и при любой другой диете, предполагающей ограничения, которые организм всегда воспринимает как стресс и включает режим "сбережения энергии". Который, в свою очередь, может негативно отразиться на эндокринной системе.

Поэтому я – за старый добрый метод держания себя в форме. Это спорт, правильное питание, питьевой режим, полноценный сон и положительный настрой.

Еще больше про здоровый образ жизни здесь и здесь.

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Автор
Ольга ФомінаОльга Фоміна
Теми
здоров'яЖити здорово
Місце
Україна
Теги
схудненнядиетаспортФітнес
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это смотря какие нагрузки,если пайку буряка ,четыре рядочка по километру погонному или ночов сто гною у канэц гароду,то как два пальца обоссать,из еды яблоки и черный хлебушко,ну и воды сырой ,от пуза..
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