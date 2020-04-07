Одне із ускладнень COVID-19: названо головні симптоми пневмонії

Центр громадського здоров’я України назвав головні симптоми пневмонії, яка може стати одним із ускладнень коронавірусу COVID-19.

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Відповідний допис пресслужба ЦГЗ України опублікувала на своїй сторінці у Facebook, пояснивши, що пневмонія або запалення легень – форма гострої респіраторної інфекції, яка вражає передусім альвеоли – основний функціональний елемент легень.

"У здорової людини альвеоли наповнені повітрям, а у хворого на пневмонію в них накопичуються слиз та рідина, що ускладнює газообмін і зумовлює біль під час дихання. Пневмонія – одне із ускладнень, що може розвинутися внаслідок захворювання на COVID-19", – йдеться у дописі.

Центр громадського здоров’я України назвав головні симптоми пневмонії. Ілюстрація

Серед симтомів пневмонії:

підвищення температури тіла (до 38-39°C, рідше – до 37,2-37,4°C);

кашель із виділенням слизово-гнійного (зеленкуватого) або навіть гнійного мокротиння, інколи може бути "сухе" покашлювання;

відчуття браку повітря;

зниження апетиту;

втома, сонливість, пітливість;

задишка внаслідок фізичного навантаження, інколи біль за грудиною;

втягнення грудної клітки – під час вдихання западає її нижня частина;

свистячі хрипи під час дихання.

Під час запалення легень часто вислуховують хрипи в легенях. Діагностувати недугу допомагають рентген і комп’ютерна томографія, пульсоксиметрія, аналіз крові та мокротиння.

ЦГЗ також звернувся до громадян із проханням за перших симптомів ГРВІ терміново телефонувати сімейному лікарю, адже лише фахівець може поставити діагноз і, за потреби, призначити відповідне лікування.

"Якщо у вас немає сімейного лікаря, укласти декларацію можна у зручний для вас час. Це безкоштовно. Телефон інформаційно-довідкової служби: 16-77. Якщо ви не знаєте, до кого звернутися, телефонуйте на гарячу лінію Центру громадського здоров’я України для консультації щодо нової коронавірусної інфекції: ‪0-800-505-840‬", – додали у дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 7 квітня в Україні офіційно було підтверджено 1462 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

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