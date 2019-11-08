Цифри зашкалюють: Одесу та Львів накрила хмара чадного газу

Одеська область потрапила в число регіонів з найвищими викидами чадного газу (CO) в світі.

Концентрація чадного газу в Одесі станом на ранок 8 листопада склала 474 ppbv, свідчать дані інтернет-ресурсу Windy.com.

На онлайн-карті метеоресурса помітно, що такий рівень є одним з найвищих показників у всьому світі і зрівнявся з дуже забрудненим повітрям промислових районів Китаю та Індії (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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Найвища концентрація СО зафіксована в центрі і півночі Одеської області, в Чернівецькій та Львівській областях, а також в Республіці Молдова.

З чим пов'язаний такий масштабний викид чадного газу, поки невідомо. Разом з тим, одесити в соціальних мережах пов'язують аномальні значення з масовим спалюванням опалого осіннього листя.

Мапа брудного повiтря

У той же час метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів спростували OBOZREVATEL чутки про аномальний смог і не підтверджують високий рівень чадного газу. На їхню думку, мова може йти про помилку комп'ютерної системи –можливо, супутник так сприйняв туман, який стояв з ранку над півднем і заходом України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, п'ять осіб, включаючи дітей, отруїлися чадним газом у Львівській області.

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