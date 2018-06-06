Обличчя сповзло вниз: укус кліща позбавив британку можливості говорити

У Великобританії жінка на два роки втратила можливість говорити через укус кліща, який викликав параліч лицьового нерва.

Як пише The Independent, Рейчел Фоулкс-Девіс з графства Денбішир в північному Уельсі вкусив кліщ в саду її ж будинку в червні 2015 року.

Всього через кілька днів її обличчя почало сповзати вниз і 43-річна жінка перестала відчувати губу.

Першим діагнозом лікарів був параліч Белла, однак семимісячний курс таблеток не допоміг жінці, і з часом вона втратила можливість розмовляти.

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До того ж одне її око не закривалося, а до кінця року британка і зовсім втратила можливість моргати.

Коли вона повторно звернулася в лікарню, їй порекомендували носити пов'язку на око і виписали через кілька годин.

Пізніше Фоулкс-Девіс все ж пройшла дороге обстеження, яке дозволило їй з'ясувати, що вона страждає на хворобу Лайма. Це бактеріальне захворювання, яке переносять кліщі, в разі відсутності адекватного лікування, може привести до інвалідності та смерті.

Лікарі не погодилися з діагнозом жінки і заявили, що захворювання не поширене на території Уельсу. Вони дали їй рекомендації з лікування, але відмовилися вважати це офіційним діагнозом і оформляти страховку.

independent.co.uk

"Два роки я не могла говорити, а їла тільки суп і пюре через трубочку. Я постійно втомлена, і у мене немає сил навіть на прості дії", - розповіла жінка.

За її словами, коли вона втомлена або вип'є келих вина, її обличчя німіє, а око смикається під час їжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість випадків зараження хворобою Лайма в Україні стрімко зростає.