Скільки заплатять за інсульт і пологи: в Україні запроваджують платні медпослуги

Із квітня українці будуть лікуватися по-новому. Тепер і стаціонари переходять на систему розрахунків. Плата за кількість ліжок у лікарнях відходить у минуле. Лікарні будуть отримувати гроші за кожного пролікованого пацієнта.

Опубліковані тарифи – за пологи держава виділить 8,1 тисячі, за інфаркт – 16 тисяч, за допомогу людині з психічним розладом – 7,4 тисячі.

Правда, самі медики говорять, що пацієнтам все одно доведеться купувати частину ліків самим, а зарплати лікарів будуть залежати від бажання головного лікаря. Детальніше про те, що нас чекає в лікарнях, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що і скільки коштує

Із квітня по всій Україні вводиться другий етап медичної реформи. Тепер лікарні отримуватимуть гроші з бюджету за кожного вилікуваного пацієнта. МОЗ розробив тарифи на більшість медичних послуг. У них не входять тільки стоматологія, косметологія, пластика.

Фактично, якщо вузький фахівець провів для вас консультацію, то його послуга буде оплачена. Зробив операцію, лікарня теж отримає конкретну суму. Передбачається, що у такий спосіб лікарі повинні будуть отримувати більше, і не брати хабарі з пацієнтів.

Що насправді вийде з цього, покаже тільки час. Ми проаналізували, як нас будуть лікувати з квітня. І виявилося, що проблеми є.

Що показав Полтавський експеримент

Пілотний проєкт із медреформи на вторинці з весни минулого року проходив у Полтавській області. Правда, тарифи тут порахували по-своєму.

У Полтавській області вже запустили пілотний проєкт медреформи в лікарнях

"Там просто взяли за основу витрати за попередні роки і поділили їх на кількість пацієнтів. Ось і всі тарифи", – розповідає експерт, засновник Українського Медичного Експертного Товариства Дмитро Подтуркін.

Самі медики Полтавщини розповідають, що в середньому тарифи виходили від 6 до 15 тисяч залежно від діагнозу і тяжкості випадку. Хоча вони пропонували інші тарифи уряду, але їх пропозиції відкинули. Правда, поки медикам на Полтавщині зарплати не підняли.

Зараз система відносин між первинкою і вторинкою в Полтавській області виглядає так, як буде виглядати по всій Україні вже з квітня. За словами директора КП "2-а міська клінічна лікарня" Полтави Євгенія Іщейкіна, сімейний доктор виписує пацієнту електронне направлення для лікування або консультації в лікарню. У такому випадку пацієнт допомогу в лікарні отримує безкоштовно, а послугу лікаря, яку він надав, оплачує за тарифом НСЗУ.

"Без направлення за безкоштовною допомогою можна звернутися тільки до психіатра, гінеколога, нарколога, педіатра і стоматолога. В інших випадках або за направленням, або доведеться платити за тарифом", – говорить Іщейкін.

Безкоштовно на прийом до вузького спеціаліста можна буде потрапити лише за направленням від сімейного лікаря

Правда, не факт, що при цьому не будуть виникати проблеми. "Так, сімейний лікар може сказати, навіщо тобі йти до лора, я сам тобі вуха почищу. У такому випадку гроші за медпослуги залишаться в первинній ланці, у цього лікаря. Тут сімейним лікарям доведеться підвищувати кваліфікацію, адже далеко не завжди їх освіта, кваліфікація і досвід можуть дозволити їм виконувати деякі маніпуляції", – вважає Іщейкін.

Та й самі пацієнти можуть хотіти піти саме до вузького спеціаліста на консультацію, а сімейний лікар вважатиме, що це не потрібно. Тому що економічно йому буде вигідно затримати пацієнта у себе.

Сімейний лікар буде конкурувати з вузьким фахівцем

Ліки – найдешевші

Що стосується ліків, то в тариф вартість їх не входить. Вони будуть закуповуватися за іншими програмами. На первинному ринку вони йдуть за програмою "Доступні ліки", коли лікар виписує безкоштовний рецепт на препарат із цього списку. Або за реімбурсацією – коли людина хоче купити імпортний аналог препарату, і має сплатити різницю.

"У лікарнях ми закуповуємо ліки за бюджетні гроші, є строгий перелік цих ліків, в основному вітчизняних. І вивішуємо список на видному місці в лікарні, щоб люди бачили, що у нас є. Якщо пацієнт хоче отримувати щось інше, більш дороге, то йому доведеться купувати самому", – говорить Іщейкін.

Простіше кажучи, якщо ви потрапили в ДТП або вам терміново знадобилася операція, то вам усе зроблять безкоштовно. Але якщо ви захочете, щоб вам встановили дорожчий стент, то вам доведеться оплатити його самому.

Взяли і поділили

За словами Дмитра Подтуркіна, нові тарифи в МОЗ теж розробляли приблизно, як у Полтавській області. "Вони теж взяли наявні гроші і поділили їх на кількість пацієнтів. Ось і всі тарифи", – говорить експерт. Так що при таких підрахунках грошей на оплату медпослуг вистачить. Інша справа – чи перестануть лікарі брати хабарі, і чи стануть вони працювати більш якісно?

Ось, наприклад, закладені 8136 грн за пологи заплатять і в разі фізіологічних пологів, і в разі кесаревого розтину. "Це щоб у лікаря не було спокуси безпідставно робити кесарів розтин, щоб пологи були природними", – говорить Іщейкін.

За пологи заплатять всім однаково

Правда, не всі лікарі з цим згодні. "Це досить небезпечна штука. Лікарі заради економії будуть змушувати жінку народжувати, коли їй потрібна операція. Скільки таких випадків було, що вмирали породіллі або діти. Це неправильно. Повинні бути чіткі показання, коли робити операцію, і за неї повинен бути інший тариф. Або лікарі просто будуть брати гроші за операцію з пацієнта", – говорить акушер-гінеколог зі столичної клініки.

Всі гроші ділять головні лікарі

Подтуркін вказує іще на одну проблему. "Зараз законодавство прописано так, що лікарні не зможуть отримувати гроші з благодійних фондів. Але вони так само не зможуть отримувати і гроші з місцевих бюджетів. Тому що в законі зазначено, що місцева влада може оплатити ті послуги, які не оплачує державний бюджет. А МОЗ розписала тарифи на всі послуги, тому місцевому бюджету не буде за що платити", – говорить Подтуркін.

Також на вторинному ринку залишається головна проблема, як і на первинному ринку: основними розпорядниками грошей, отриманих за надані послуги, залишаються головні лікарі. Тобто лікарі працюють і заробляють гроші на лікарню, а розподіляє їх головний лікар.

Головним розпорядником грошей будуть головні лікарі Мукачево.нет

Він вирішує, скільки заплатити лікарю, медсестрі, прибиральниці, скільки собі і головному бухгалтеру, скільки грошей витратити на закупівлю ліків, обладнання, на ремонт, комуналку і скільки ще покласти на депозит.

Через це в деяких поліклініках між лікарями, медсестрами і головним лікарем виникали конфлікти. Тому що головлікар виписував собі і наближеним людям великі зарплати, а медсестри отримували по 6 тисяч, деякі лікарі і зовсім по 4,5 тисячі. Головлікар весь час вигадував якісь правила, які медики виконати не могли: то вакцинувати дорослих людей, то проводити профілактичні огляди. Якщо лікар цього не робить (не кожен дорослий чоловік хоче робити щеплення), то зарплата у нього різко знижується.

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Навіть у Києві сімейні лікарі отримують різну зарплату, незважаючи на те, що кількість декларацій у них приблизно однакова. У одних 18 тисяч, у інших 8 тисяч і менше.

Єдиний вихід із цієї ситуації – чітко вказати який відсоток від перерахованих НСЗУ грошей за медпослуги йде на зарплату, а скільки можна використовувати для утримання та розвитку лікарні.

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