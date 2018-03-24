Нові правила звернення до лікаря в Україні: з'явився докладний перелік послуг

З переходом на нову систему фінансування первинної ланки медичної допомоги терапевти, педіатри та сімейні лікарі будуть надавати населенню чітко визначений перелік медичних послуг. (Щоб подивитися інфографіку - доскрольте до кінця сторінки).

Для цього кожна українська сім'я зобов'язана буде укласти з медиком контракт, передає "Укрінформ".

Отже, наводиться перелік послуг:

1. Безпосереднє надання первинної медичної допомоги пацієнтам.

2. Формування і контроль виконання плану обстежень та лікування, аналіз результатів досліджень, призначення медичних препаратів та інших лікувальних заходів.

3. Надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані.

4. Напрямок відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

5. Координація роботи з іншими ланками медичної допомоги.

6. Ведення пацієнтів, які страждають соціально небезпечними інфекційними захворюваннями відповідно до законодавства.

7. Здійснення імунопрофілактики відповідно до чинного законодавства.

8. Консультування щодо здорового способу життя.

9. Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.

10. Оцінка індивідуальних ризиків захворювань і консультування з питань профілактики. Розробка індивідуальних програм обстеження та спостереження за здоров'ям.

11. Інформування пацієнта про національні скринінгові програми і виконання інших функцій відповідно до законодавства.

12. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю.

13. Здійснення медичного догляду за здоровою дитиною.

14. Ведення хворих з психічними розладами, зокрема, з огляду на рекомендації фахівця.

15. Надання паліативної допомоги, включає:

- оцінку ступеня болю;

- призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- лікування больового синдрому;

- оформлення рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до чинного законодавства.

16. Координація та організація виконання лабораторних досліджень, проведення забору біологічного матеріалу.

17. Проведення лабораторних досліджень, у тому числі з використанням швидких тестів.

18. Призначення лікарських засобів з оформленням документів відповідно до законодавства.

19. Підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу і на медико-соціальну реабілітацію.

20. Оформлення довідок, форм, листків непрацездатності.

Як повідомляв "Обозреватель", з 1 квітня терапевти, педіатри та сімейні лікарі будуть приймати пацієнтів тільки після підписання меморандуму. Для цих цілей створили спеціальну організацію - Національну службу здоров'я з бюджетом у 8,2 млрд грн.

Раніше у Верховній Раді заявили, що необхідно змінити порядок розподілу коштів для лікування тяжкохворих в Україні, щоб зменшити кількість смертей.