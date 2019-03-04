Ліки та рецепти: за кілька тижнів на українців чекають глобальні зміни

З 1 квітня в Україні повноцінно запрацює програма "Доступні ліки". Отримати медикаменти можна буде в будь-якій аптеці через електронний рецепт, який виписуватимуть сімейні лікарі.

Йдеться про препарати від трьох категорій захворювань: діабет ІІ типу, бронхіальна астма і проблеми серцево-судинної системи. У чому суть і які нововведення чекають на українців у медицині вже в найближчі місяці — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

З 1 квітня рецепти на отримання безкоштовних ліків видаватимуть в електронному форматі через систему e-health;

Пацієнту лише треба прийти до аптеки, надати пересланий йому системою код і взяти ліки безкоштовно;

На таку ініціативу виділено мільярд гривень;

У переліку безкоштовної медичної продукції: більше двох сотень найменувань ліків і десятки фармвиробників.

Що конкретно зміниться 1 квітня

З цього часу почне діяти постанова Кабінету міністрів України, покликана забезпечити українців безкоштовними ліками (за рахунок держбюджету). Частково ця програма вже діє.

Наразі для отримання ліків треба взяти у лікаря правильно виписаний рецепт, звернутися до аптеки, яка має позначення "Доступні ліки" і забрати там необхідні препарати абсолютно безкоштовно або з незначною доплатою. У проекті по всій країні бере участь 8 тисяч аптек.

З 1 квітня аналогічне відбуватиметься в електронному форматі. Сімейний лікар під час прийому пацієнта (тільки того, з ким у нього підписано декларацію) виписує йому рецепт у системі e-health. Пацієнту і аптеці буде відправлено код, за яким і можна отримати ліки.

Ліки

При необхідності або на прохання пацієнта лікар може роздрукувати консультаційний висновок, який містить розділ із призначеннями. У цьому розділі зазначається інформація про виписані ліки і номер електронного рецепта.

"Якщо ви обрали сімейного лікаря, терапевта чи педіатра не поруч із будинком, а в сусідньому селі чи місті, тепер отримати ліки за рецептом ви можете у зручній для вас аптеці. Не обов'язково отримувати ліки в аптеці, що розташована поруч із вашим лікарем", — пише Міністерство охорони здоров'я.

Раніше детальну карту аптек оприлюднив прем'єр-міністр України Володимр Гройсман.

Фармацевт пропонує лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять до програми "Доступні ліки". Потім пацієнт вибирає один з лікарських засобів і називає чотиризначний код підтвердження і отримує свої ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.

Що думають лікарі

Опитані OBOZREVATEL експерти позитивно відреагували на нововведення.

"Прогрес рухається, певний сенс у цьому є. Подивимося, як буде у віддалених селах, але в містах має прижитися. Я вважаю, ідея правильна", — пояснив нам член правління Асоціації сімейний лікарів Києва та області Руслан Добровольський.

Ліки

На думку виконавчого директора асоціації міжнародних фармвиробників Володимира Ігнатова, будь-який варіант реімбурсації є великим плюсом для вітчизняної медицини.

"Добре, що робиться на новій технологічній базі і по суті один орган оплачує будь-якій аптеці. З мінусів, про які каже індустрія — погоня МОЗ за найдешевшими препаратами. Хоча тут є обіцянки, що в реімбурсації входитимуть препарати з доведеною біоеквівалентністю", — вважає Ігнатов.

Які ліки у списку

Раніше в Україні Міністерство охорони здоров'я розширило список ліків. Зараз до нього входить 261 найменування від 43 виробників. З повним переліком ліків можна ознайомитися тут.

Що стосується виробників, які беруть участь у програмі реімбурсації, то у списку вітчизняних компаній значаться: "Лекхім-Харків", Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, "Фармацевтична компанія "Здоров'я", "Дарниця", Київський вітамінний завод, "Фармак", "Кусум Фарм", "Київмедпрепарат", "Лубнифарм", "Астрафарм".

Представниками зарубіжного фармацевтичного ринку є Sanofi-Winthrop Industrie (Франція), Gedeon Richter (Угорщина), Teva Pharmaceutical Industries (Ізраїль). Також до української програми приєдналися виробники з таких країн, як Словенія, Туреччина, Швейцарія, Румунія, Греція, Мальта, Іспанія, Польща та Індія.

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Чому було вирішено прописати назву препаратів та виробників? У багатьох країнах світу при організації системи охорони здоров'я лікарі видають не назву конкретних ліків, а саме препарату, який і має лікувати хворобу. В Україні також є спеціальний порядок, раніше затверджений Кабміном.

У цій ситуації у пацієнта з'являється можливість прийти до аптеки і взяти собі ті ліки, які містить дана речовина. Тобто прив'язки до конкретної фірми немає. На думку Володимира Ігнатова, МОЗ вирішило заощадити на вартості окремих ліків.

"Наприклад у Молдові уряд не прив'язував себе до ліків, а надавав можливість вибрати препарат на місці. У нас же це все вказано у постанові", — роз'яснив експерт.

Скільки виділяється коштів?

За даними МОЗ, за час роботи програми (з квітня 2017 року) виписано близько 33 мільйонів рецептів на суму понад 1,7 мільярда гривень. У 2019 році кількість рецептів зросла на 6 мільйонів.

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