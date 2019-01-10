Жодного алкоголю: Супрун розвінчала міф про порятунок замерзлих

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, яким чином потрібно діяти в разі переохолодження в зв'язку з почастішанням летальних випадків в Україні.
На сторінці в Facebook чиновник повідомила, що за останній місяць по всій території країни від переохолодження постраждало 1037 осіб (64 з них померли), і поділилася списком пунктів обігріву.
"Пам'ятайте про ознаки переохолодження – тремтіння, млявість, виснаження, сонливість, порушення мовлення і здатності мислити. Від переохолодження людина може втратити свідомість. У дітей ці ознаки можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона і холодна, а вони самі дуже мляві", – написала вона.
При обмороженні слід терміново викликати швидку
Рамблер/доктор
За словами Супрун, перший крок – викликати швидку за номером 103. До приїзду медиків вона порадила забезпечити потерпілого сухим одягом, ковдрою і теплими напоями. "Не алкоголь!" – наголосила чиновник.
Застерегла Супрун також і від небезпечної поведінки при переохолодженні. За її словами, не можна зігрівати людину у ванній, масажувати і розтирати снігом обморожені ділянки тіла, а також використовувати як прямі джерела тепла гарячу воду, батареї, обігрівачі та алкоголь.
Уляна Супрун
Кореспондент
Супрун визначила головні правила, які допоможуть уникнути переохолодження:
не виходьте з дому голодними, а якщо замерзли – з'їжте щось і пийте достатньо рідини;
не паліть;
не зігрівайтесь алкоголем;
не носіть тісного взуття й одягайте кілька шарів одягу;
обов'язкові атрибути в холод – рукавички, шапка, шарф, піднятий комір;
будьте активні – рухайте руками, пальцями ніг, але уникайте перевтоми;
кожні півгодини-годину заходьте в тепле приміщення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, як боротися з високим рівнем холестерину.
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