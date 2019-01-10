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Жодного алкоголю: Супрун розвінчала міф про порятунок замерзлих

2.1тЧитати матеріал російською

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, яким чином потрібно діяти в разі переохолодження в зв'язку з почастішанням летальних випадків в Україні.

На сторінці в Facebook чиновник повідомила, що за останній місяць по всій території країни від переохолодження постраждало 1037 осіб (64 з них померли), і поділилася списком пунктів обігріву.

"Пам'ятайте про ознаки переохолодження – тремтіння, млявість, виснаження, сонливість, порушення мовлення і здатності мислити. Від переохолодження людина може втратити свідомість. У дітей ці ознаки можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона і холодна, а вони самі дуже мляві", – написала вона.

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При обмороженні слід терміново викликати швидку

При обмороженні слід терміново викликати швидку

Рамблер/доктор

За словами Супрун, перший крок – викликати швидку за номером 103. До приїзду медиків вона порадила забезпечити потерпілого сухим одягом, ковдрою і теплими напоями. "Не алкоголь!" – наголосила чиновник.

Застерегла Супрун також і від небезпечної поведінки при переохолодженні. За її словами, не можна зігрівати людину у ванній, масажувати і розтирати снігом обморожені ділянки тіла, а також використовувати як прямі джерела тепла гарячу воду, батареї, обігрівачі та алкоголь.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

Кореспондент

Супрун визначила головні правила, які допоможуть уникнути переохолодження:

  • не виходьте з дому голодними, а якщо замерзли – з'їжте щось і пийте достатньо рідини;

  • не паліть;

  • не зігрівайтесь алкоголем;

  • не носіть тісного взуття й одягайте кілька шарів одягу;

  • обов'язкові атрибути в холод – рукавички, шапка, шарф, піднятий комір;

  • будьте активні – рухайте руками, пальцями ніг, але уникайте перевтоми;

  • кожні півгодини-годину заходьте в тепле приміщення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, як боротися з високим рівнем холестерину.

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Особа
Уляна Супрун
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
пока вас лечит Супрун,мы за вас спокойны,аминь
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минин евген
минин евген
тссс, кацапьё ж удавится если их миф развенчать! это будет геноцид немытой рогатеки.
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