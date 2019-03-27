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Микола Букатар
Микола Букатар
Майстер оздоровчих практик: лікування хребта і суглобів. Даосська йога. Мануальна терапіяВсі статті автора

Секрет молодости: способность, которая есть у всех

2.2тЧитати матеріал російською

Все хотят оставаться молодыми и здоровыми, но при этом не соблюдают основного закона молодости - это гибкость.

Мы рождаемся с этой способностью, но утрачиваем её при жизни. С возрастом мы теряем это качество баланса из-за неправильного образа жизни - стресса и напряжения, неправильного представления о движении и дыхании нашего тела. Ведь обратите внимание на Восточный и Западный подход к упражнениям - в Западном мы видим много силы и напряжения, но пока что я не встретил ни одного человека, который в возрасте 60 лет мог бы похвастаться своим здоровьем.

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Если мы развиваем силу не развивая гибкости, наше тело становится жестким и неподатливым, тогда повредить его не составляет труда. Возьмем например тренажерный зал или любой фитнес центр, где основной идеей является “бери больше - кидай дальше”, где вся работа сводится к напряжению мышц, что в свою очередь блокирует энергию и укорачивает как сами мышцы так и сухожилия, делая их жесткими и неподатливыми, создавая ограничения для нашего скелета.

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И посмотрите на восточный подход, где все движения плавные как вода, но присутствует баланс между силой и гибкостью. И люди которым за 90 ходят своими ногами, не жалуются на больные ноги, боли в спине и выглядят моложе своих лет. Основное внимание в даосских оздоровительных практиках уделяется развитию сухожилий. Это часть нашего тела, которой часто не предают должного значения. Когда мы говорим о гибкости или о силе , мы обычно имеем в виду свои мышцы, хотя значительно более важным источником энергии обеспечивающим движение нашего тела являются именно сухожилия. Именно они дают нам динамическую гибкость и силу, возможность быть упругими.

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Это как "Тетева натянутая на луке" , где ощущается присутствие гибкости и силы одновременно. Благодаря особому сочетанию силы и гибкости сухожилия обладают уникальными способностями впитывать энергию, удерживать эту энергию и выдавать её во время движения. Практикуя даосские практики вы обретете молодость и здоровье, избавитесь от стресса и напряжения и обретете внутреннюю гармонию.

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Автор
Микола Букатар Микола Букатар
Місце
Україна
Тег
здоров'я
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