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Ні болю, ні мук: з'ясувалися найхарактерніші ознаки наближення смерті

2.5тЧитати матеріал російською

Більшість людей перед смертю не відчувають ні болю, ні мук.

До такого висновку прийшли фахівці з Університету Вуллонгонга. За їх словами, смерть у супроводі болісних симптомів — явище рідкісне, частіше при цьому спостерігаються менш тяжкі прояви, повідомляють "Факти".

"Більше 85% пацієнтів, які отримують паліативну допомогу, не мають важких симптомів наступаючої смерті. Всупереч існуючим уявленням люди в останні дні або години свого життя досить рідко страждають від болю і відчувають менше неприємних симптомів, ніж при розвитку своєї хвороби", — йдеться в доповіді австралійських вчених.

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Ні болю, ні мук: з'ясувалися найхарактерніші ознаки наближення смерті

Згідно з даними, отриманими ними, серед поширених симптомів, які спостерігаються у людей вукінці життя, є втома і втрата апетиту.

"13,3% пацієнтів перед смертю повідомляли про сильний стрес через втому, 7,4% — про неприємні симптоми болю, 7,1% — про втрату апетиту", — розповіли дослідники.

Іншими симптомами, які спостерігаються в момент смерті, є складнощі з диханням, безсоння, нудота, проблеми з кишечником, перерахували вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, швидкі прогулянки один або два рази на тиждень знижують ризик смерті від серцевого нападу, інсульту або раку.

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