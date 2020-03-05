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Це може бути не застуда: вісім серйозних хвороб, які спричинюють кашель

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Для багатьох людей кашель це лише синонім застуди. Часом хворі сподіваються, що цей єдиний симптом мине сам. Розповідаємо, чому це небезпечна помилка.

Вісім серйозних хвороб, які спричинюють кашель

Не можна зволікати зі зверненням до лікаря, навіть якщо немає інших ознак: нежитю, болю в горлі, високої температури. Особливо, якщо нездужання триває більш як місяць.

Кашель – вроджений рефлекс, спрямований на очищення дихальних шляхів. Незастудний кашель може бути сигналом розвитку серйозних захворювань шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи й дихальних органів.

Рефлюкс-езофагіт

Хвороба полягає в зворотному русі вмісту шлунку в травохід, а потім у гортань. Там рідина потрапляє в дихальні шляхи, які за допомогою кашлю виводять мокроту. Проблема полягає в недостатності замикального механізму, який перешкоджає рефлюксу.

Кашель під час рефлюкс-езофагіту з'являється після зміни положення тіла й ніколи не супроводжується лихоманкою і нежитем. Можливий біль в горлі.

Серцеві захворювання

Кожен третій хворий на серцево-судинну недостатність страждає від сухого кашлю. Слід насторожитися, якщо цей симптом супроводжують задишка, болі в серці.

Вісім серйозних хвороб, які спричинюють кашель

Через стінку судин плазма крові просочується в альвеоли, що зумовлює подразнення рецепторів і кашльових нападів. Якщо людина кашляє після фізичного та емоційного напруження — це підстава для відвідин кардіолога.

Алергічні реакції

Часом кашель з'являється в період цвітіння дерев і рослин та зникає із закінченням такого сезону.

Вісім серйозних хвороб, які спричинюють кашель

Алергенами виступають:

  • побутова хімія,

  • пилові кліщі,

  • слина й шерсть тварин,

  • продукти.

Стан хворих полегшує вживання протиалергічних ліків. Слід припинити, наскільки це можливо, контакт із джерелом кашлю.

Атрофічний фарингіт

Хронічне запалення слизової глотки зустрічається переважно в людей похилого віку. Хворі відчувають сухість в гортані, насилу ковтають, мають потребу прокашлятися. Атрофічна форма вимагає довгого і комплексного лікування.

Побічні ефекти ліків

Напади кашлю провокують деякі групи препаратів:

  • для зниження тиску,

  • нітрофурани (антибактеріальні ліки),

  • аспірин,

  • інгаляційні засоби.

Туберкульоз легень

Хвороба починається сухим кашлем, напади трапляються найчастіше вночі й після сну.

Легені хворого на туберкульоз

Легені хворого на туберкульоз

Пізніше в мокроті з'являються сліди крові.

Інші ознаки:

  • слабкість,

  • втрата ваги,

  • невелике підвищення температури,

  • блідість шкіри.

У запущених ситуаціях розвивається легенева кровотеча.

Вісім серйозних хвороб, які спричинюють кашель

Рак легень

Кров'яні прожилки у виділеннях під час кашлю можуть свідчити ще й про рак дихальних шляхів. Кашель спершу сухий. Інші тривожні симптоми: біль у грудях, невелике підвищення температури, утруднене дихання, зниження ваги, осиплість голосу.

Ендокринні захворювання

Поява першіння в горлі, сухості слизової, ускладненого ковтання й сухого кашлю супроводжують порушення роботи щитовидної залози. Це можуть бути різні пухлини, вузловий або дифузний зоб.

Щитовидна залоза

Збільшена залоза тисне на трахею, ускладнюючи вдих і ковтання. Є й інші ознаки недуги: пітливість, раптова пропасниця, спрага, зниження апетиту, стомлюваність за відсутності навантажень, ламкість волосся і сухість шкіри.

Вісім серйозних хвороб, які спричинюють кашель

Тривалий кашель – вагома причина поспішити за медичною допомогою. Самолікування може пом'якшити симптоми, але повністю позбутися від причин хвороби в домашніх умовах складно.

Курцям варто побороти свою звичку, вона ще більше погіршує стан організму в разі кашлю.

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