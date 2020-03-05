Це може бути не застуда: вісім серйозних хвороб, які спричинюють кашель

Для багатьох людей кашель – це лише синонім застуди. Часом хворі сподіваються, що цей єдиний симптом мине сам. Розповідаємо, чому це небезпечна помилка.
Не можна зволікати зі зверненням до лікаря, навіть якщо немає інших ознак: нежитю, болю в горлі, високої температури. Особливо, якщо нездужання триває більш як місяць.
Кашель – вроджений рефлекс, спрямований на очищення дихальних шляхів. Незастудний кашель може бути сигналом розвитку серйозних захворювань шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи й дихальних органів.
Рефлюкс-езофагіт
Хвороба полягає в зворотному русі вмісту шлунку в травохід, а потім у гортань. Там рідина потрапляє в дихальні шляхи, які за допомогою кашлю виводять мокроту. Проблема полягає в недостатності замикального механізму, який перешкоджає рефлюксу.
Кашель під час рефлюкс-езофагіту з'являється після зміни положення тіла й ніколи не супроводжується лихоманкою і нежитем. Можливий біль в горлі.
Серцеві захворювання
Кожен третій хворий на серцево-судинну недостатність страждає від сухого кашлю. Слід насторожитися, якщо цей симптом супроводжують задишка, болі в серці.
Через стінку судин плазма крові просочується в альвеоли, що зумовлює подразнення рецепторів і кашльових нападів. Якщо людина кашляє після фізичного та емоційного напруження — це підстава для відвідин кардіолога.
Алергічні реакції
Часом кашель з'являється в період цвітіння дерев і рослин та зникає із закінченням такого сезону.
Алергенами виступають:
побутова хімія,
пилові кліщі,
слина й шерсть тварин,
продукти.
Стан хворих полегшує вживання протиалергічних ліків. Слід припинити, наскільки це можливо, контакт із джерелом кашлю.
Атрофічний фарингіт
Хронічне запалення слизової глотки зустрічається переважно в людей похилого віку. Хворі відчувають сухість в гортані, насилу ковтають, мають потребу прокашлятися. Атрофічна форма вимагає довгого і комплексного лікування.
Побічні ефекти ліків
Напади кашлю провокують деякі групи препаратів:
для зниження тиску,
нітрофурани (антибактеріальні ліки),
аспірин,
інгаляційні засоби.
Туберкульоз легень
Хвороба починається сухим кашлем, напади трапляються найчастіше вночі й після сну.
Легені хворого на туберкульоз
Пізніше в мокроті з'являються сліди крові.
Інші ознаки:
слабкість,
втрата ваги,
невелике підвищення температури,
блідість шкіри.
У запущених ситуаціях розвивається легенева кровотеча.
Рак легень
Кров'яні прожилки у виділеннях під час кашлю можуть свідчити ще й про рак дихальних шляхів. Кашель спершу сухий. Інші тривожні симптоми: біль у грудях, невелике підвищення температури, утруднене дихання, зниження ваги, осиплість голосу.
Ендокринні захворювання
Поява першіння в горлі, сухості слизової, ускладненого ковтання й сухого кашлю супроводжують порушення роботи щитовидної залози. Це можуть бути різні пухлини, вузловий або дифузний зоб.
Щитовидна залоза
Збільшена залоза тисне на трахею, ускладнюючи вдих і ковтання. Є й інші ознаки недуги: пітливість, раптова пропасниця, спрага, зниження апетиту, стомлюваність за відсутності навантажень, ламкість волосся і сухість шкіри.
Тривалий кашель – вагома причина поспішити за медичною допомогою. Самолікування може пом'якшити симптоми, але повністю позбутися від причин хвороби в домашніх умовах складно.
Курцям варто побороти свою звичку, вона ще більше погіршує стан організму в разі кашлю.
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