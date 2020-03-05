Це може бути не застуда: вісім серйозних хвороб, які спричинюють кашель

Для багатьох людей кашель – це лише синонім застуди. Часом хворі сподіваються, що цей єдиний симптом мине сам. Розповідаємо, чому це небезпечна помилка.

Не можна зволікати зі зверненням до лікаря, навіть якщо немає інших ознак: нежитю, болю в горлі, високої температури. Особливо, якщо нездужання триває більш як місяць.

Кашель – вроджений рефлекс, спрямований на очищення дихальних шляхів. Незастудний кашель може бути сигналом розвитку серйозних захворювань шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи й дихальних органів.

Хвороба полягає в зворотному русі вмісту шлунку в травохід, а потім у гортань. Там рідина потрапляє в дихальні шляхи, які за допомогою кашлю виводять мокроту. Проблема полягає в недостатності замикального механізму, який перешкоджає рефлюксу.

Кашель під час рефлюкс-езофагіту з'являється після зміни положення тіла й ніколи не супроводжується лихоманкою і нежитем. Можливий біль в горлі.

Кожен третій хворий на серцево-судинну недостатність страждає від сухого кашлю. Слід насторожитися, якщо цей симптом супроводжують задишка, болі в серці.

Через стінку судин плазма крові просочується в альвеоли, що зумовлює подразнення рецепторів і кашльових нападів. Якщо людина кашляє після фізичного та емоційного напруження — це підстава для відвідин кардіолога.

Часом кашель з'являється в період цвітіння дерев і рослин та зникає із закінченням такого сезону.

Алергенами виступають:

побутова хімія,

пилові кліщі,

слина й шерсть тварин,

продукти.

Стан хворих полегшує вживання протиалергічних ліків. Слід припинити, наскільки це можливо, контакт із джерелом кашлю.

Хронічне запалення слизової глотки зустрічається переважно в людей похилого віку. Хворі відчувають сухість в гортані, насилу ковтають, мають потребу прокашлятися. Атрофічна форма вимагає довгого і комплексного лікування.

Побічні ефекти ліків

Напади кашлю провокують деякі групи препаратів:

для зниження тиску,

нітрофурани (антибактеріальні ліки),

аспірин,

інгаляційні засоби.

Хвороба починається сухим кашлем, напади трапляються найчастіше вночі й після сну.

Легені хворого на туберкульоз

Пізніше в мокроті з'являються сліди крові.

Інші ознаки:

слабкість,

втрата ваги,

невелике підвищення температури,

блідість шкіри.

У запущених ситуаціях розвивається легенева кровотеча.

Кров'яні прожилки у виділеннях під час кашлю можуть свідчити ще й про рак дихальних шляхів. Кашель спершу сухий. Інші тривожні симптоми: біль у грудях, невелике підвищення температури, утруднене дихання, зниження ваги, осиплість голосу.

Поява першіння в горлі, сухості слизової, ускладненого ковтання й сухого кашлю супроводжують порушення роботи щитовидної залози. Це можуть бути різні пухлини, вузловий або дифузний зоб.

Збільшена залоза тисне на трахею, ускладнюючи вдих і ковтання. Є й інші ознаки недуги: пітливість, раптова пропасниця, спрага, зниження апетиту, стомлюваність за відсутності навантажень, ламкість волосся і сухість шкіри.

Тривалий кашель – вагома причина поспішити за медичною допомогою. Самолікування може пом'якшити симптоми, але повністю позбутися від причин хвороби в домашніх умовах складно.

Курцям варто побороти свою звичку, вона ще більше погіршує стан організму в разі кашлю.

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