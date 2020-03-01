У знаменитих і багатих більше можливостей, ніж у звичайних людей. Але нечувані доходи зірок не гарантують позбавлення від невиліковних недуг.

Хто з селебрітіз давно мучиться з неприємними хворобами і що у них за симптоми — в нашому матеріалі.

Алек Болдуін — кліщовий бореліоз або хвороба Лайма

Лікарі не відразу поставили правильний діагноз Алеку Болдуїну. Популярний актор кілька років лікувався від ревматизму.

Інфекційне захворювання переносять кліщі. Після укусу комахи хвороба розвивається поступово, перші ознаки бореліозу можуть проявитися через місяць. Шкіра навколо укусу червоніє, поступово з'являється характерна пляма - кільцеподібна еритема.

Алек Болдуін

Бореліоз закінчується одужанням при ранньому виявленні та правильному лікуванні за допомогою антибіотиків. Але якщо не лікувати - з'являються ознаки ураження нервової системи та інших систем (втрата чутливості рук і ніг, відсутність здатності рухатися, порушення зору, кровообігу, проблеми з лицьовим нервом і менінгіт).

Пізня діагностика сприяє переходу захворювання в хронічну форму, що і сталося з голлівудським актором.

Том Хенкс — діабет

Актор визнає, що знав про свою хворобу, але не вжив жодних заходів. Він продовжував неправильно харчуватися і не поспішав розлучатися із зайвою вагою.

Том Хенкс

Голлівудська зірка страждає діабетом II типу. Це найпоширеніша форма захворювання. Вона відрізняється тим, що гормон інсулін не сприймається клітинами організму і не засвоюється. Найчастіше діабетом хворіють люди старше 40 років. Провокують хворобу сидячий спосіб життя, і спадкова схильність.

Ірина Слуцька — васкуліт

Російська фігуристка і чемпіонка вже багато років хвора васкулитом.

Ірина Слуцька

Васкуліт - важке хронічне захворювання, при якому пошкоджуються всі види кровоносних судин в тілі людини. Воно викликає різні симптоми ураження шкіри, а в деяких випадках – і внутрішніх органів. Прогноз васкуліту залежить від стадії запалення і форми пошкодження судинних стінок і тканин органів.

Всупереч недугу, Ірина продовжила спортивну кар'єру і народила дітей. Їй доводиться постійно приймати ліки, в тому числі гормони.

Кім Кардаш'ян — псоріаз

Як виявилося, знаменитість страждає невиліковною шкірною хворобою. У Кім - псоріаз.

Кім Кардашьян

Як і інші хронічні захворювання, псоріаз значно ускладнює життя. Хвороба змінює якість шкіри, яка свербить, лущиться. Хворі соромляться зовнішності, замикаються в собі. Втім, Кім Кардашьян давно перестала соромитися псоріазу та навчилася жити з хворобою. У боротьбі з ним вона перепробувала всі можливі способи лікування.

Науці точно невідомі причини виникнення недуги, тому повністю вилікувати його неможливо.

Девід Бекхем — астма

Успішний британський футболіст і герой світської хроніки з дитинства страждає на астму. Під час одного з матчів Девід навіть користувався інгалятором, щоб зняти напад.

Девід Бекхем

Бронхіальна астма – це враження бронхів. Періодичні напади задухи відбуваються через набряк, спазм м'язів і виділення мокротиння. Причини хвороби - інфекції та реакція організму на алергени. Астматики змушені постійно спостерігатися у лікаря, приймати ліки.

Невиліковно хворі зірки часом подають нам хороший приклад. Вони продовжують кар'єру і не ставлять на своєму житті хрест.

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