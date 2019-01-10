Мова Язык
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новини медицини

Невидимий ворог: Супрун застерегла українців від Путіна та холестерину

2.7тЧитати матеріал російською

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чим небезпечний високий рівень холестерину і як з ним боротися.

Чиновник в Facebook зазначила, що через підвищений рівень виникає ризик атеросклерозу, серцевого нападу, ішемічної хвороби серця та інсульту.

Новини
''Геть утому'': Супрун розповіла, як вижити після свят

Супрун окреслила основні групи ризику:

- якщо є сімейна історія серцево-судинних захворювань

- якщо була діагностована ішемічна хвороба серця, інсульт або міні-інсульт, захворювання периферичних артерій

- зайва вага

- хронічні запальні процеси, наприклад, ревматоїдний артрит, псоріаз або ВІЛ

- діабет або високий тиск

Лікарі радять перевіряти рівень холестерину кожні 4-6 років. Перевіряти цей показник варто значно частіше, якщо ви в групі ризику. Для дітей перший вимір холестерину має бути у віці від 9 до 11 років, далі слід повторювати кожні 5 років.

Нормальні показники холестерину такі:

- 5 ммоль/л або менше для людей, які не перебувають в групі ризику

- 4 ммоль/л або менше для людей, в групі ризику

Супрун також дала поради, як підтримувати здоровий баланс холестерину:

- стежити за раціоном. Варто вживати невелику кількість продуктів, що містять насичені жири (м'ясо, сало, тваринні жири, вершкове масло, незбиране молоко) і віддавати перевагу рибі і складним вуглеводам (овочі, фрукти, бобові, продукти з цільного зерна).

- фізична активність. Фізкультура допомагає підвищити рівень "хорошого" холестерину, нормалізувати тиск, тренувати судини, підтримувати здорову вагу і знизити ризики появи діабету.

- відмова від куріння сприяє підвищенню рівня ліпопротеїнів високої щільності. В організмі відбуваються суттєві зміни вже навіть коли ви не курите протягом 20 хвилин - нормалізується тиск і частота серцевих скорочень.

Також Супрун в соцмережі розмістила нагадування, про що повинні знати всі українці після 30 років. Крім свого здоров'я, українці повинні знати прізвисько президента РФ Володимира Путіна, вважає міністр.

"Україна понад усе. Путін х * йло. Свій рівень холестерину в крові", – сказано на зображенні.

Невидимий ворог: Супрун застерегла українців від Путіна та холестерину

Facebook

Як OBOZREVATEL повідомляв, Уляна Супрун назвала найголовніші ознаки, за якими грип можна відрізнити від застуди вже на ранніх термінах захворювання.

Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
4
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одесский Андрей
Одесский Андрей
Что Фарион,что Супрун,старые бабы у которых климакс, им давно на пенсию надо!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Юг Руси
Юг Руси
И это министр???????? Матерится открытым текстом!? И не просто матерится, а матерными словами обзывает Президента чужой страны!!!!! Вот это интилигенция, что уж говорить за Ильчука Андрея, Макса Махова, ЕбашьРусню Андрея и всяких прочих Козломордых Уничтожителей! )))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Юг Руси
Юг Руси
Фоменков Владимир, даааа уж! ))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Юг Руси, ну посол Украины в Польше, некий Дещица, будучи министром иностранных дел, прям на телекамеру орал с перекошенным ртом матерные кричалки. Порошенко на заседании Рады просит депутатов прекратить материться или хотя бы потише и дать ему толкнуть речь. Тот же вице-министр Грымчак с матюками прям в эфире кидается в драку на оппонентов. Ирка Геращенко подстилка!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини