Невидимий ворог: Супрун застерегла українців від Путіна та холестерину

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чим небезпечний високий рівень холестерину і як з ним боротися.
Чиновник в Facebook зазначила, що через підвищений рівень виникає ризик атеросклерозу, серцевого нападу, ішемічної хвороби серця та інсульту.
Супрун окреслила основні групи ризику:
- якщо є сімейна історія серцево-судинних захворювань
- якщо була діагностована ішемічна хвороба серця, інсульт або міні-інсульт, захворювання периферичних артерій
- зайва вага
- хронічні запальні процеси, наприклад, ревматоїдний артрит, псоріаз або ВІЛ
- діабет або високий тиск
Лікарі радять перевіряти рівень холестерину кожні 4-6 років. Перевіряти цей показник варто значно частіше, якщо ви в групі ризику. Для дітей перший вимір холестерину має бути у віці від 9 до 11 років, далі слід повторювати кожні 5 років.
Нормальні показники холестерину такі:
- 5 ммоль/л або менше для людей, які не перебувають в групі ризику
- 4 ммоль/л або менше для людей, в групі ризику
Супрун також дала поради, як підтримувати здоровий баланс холестерину:
- стежити за раціоном. Варто вживати невелику кількість продуктів, що містять насичені жири (м'ясо, сало, тваринні жири, вершкове масло, незбиране молоко) і віддавати перевагу рибі і складним вуглеводам (овочі, фрукти, бобові, продукти з цільного зерна).
- фізична активність. Фізкультура допомагає підвищити рівень "хорошого" холестерину, нормалізувати тиск, тренувати судини, підтримувати здорову вагу і знизити ризики появи діабету.
- відмова від куріння сприяє підвищенню рівня ліпопротеїнів високої щільності. В організмі відбуваються суттєві зміни вже навіть коли ви не курите протягом 20 хвилин - нормалізується тиск і частота серцевих скорочень.
Також Супрун в соцмережі розмістила нагадування, про що повинні знати всі українці після 30 років. Крім свого здоров'я, українці повинні знати прізвисько президента РФ Володимира Путіна, вважає міністр.
"Україна понад усе. Путін х * йло. Свій рівень холестерину в крові", – сказано на зображенні.
Як OBOZREVATEL повідомляв, Уляна Супрун назвала найголовніші ознаки, за якими грип можна відрізнити від застуди вже на ранніх термінах захворювання.