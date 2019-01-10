Невидимий ворог: Супрун застерегла українців від Путіна та холестерину

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чим небезпечний високий рівень холестерину і як з ним боротися.

Чиновник в Facebook зазначила, що через підвищений рівень виникає ризик атеросклерозу, серцевого нападу, ішемічної хвороби серця та інсульту.

Супрун окреслила основні групи ризику:

- якщо є сімейна історія серцево-судинних захворювань

- якщо була діагностована ішемічна хвороба серця, інсульт або міні-інсульт, захворювання периферичних артерій

- зайва вага

- хронічні запальні процеси, наприклад, ревматоїдний артрит, псоріаз або ВІЛ

- діабет або високий тиск

Лікарі радять перевіряти рівень холестерину кожні 4-6 років. Перевіряти цей показник варто значно частіше, якщо ви в групі ризику. Для дітей перший вимір холестерину має бути у віці від 9 до 11 років, далі слід повторювати кожні 5 років.

Нормальні показники холестерину такі:

- 5 ммоль/л або менше для людей, які не перебувають в групі ризику

- 4 ммоль/л або менше для людей, в групі ризику

Супрун також дала поради, як підтримувати здоровий баланс холестерину:

- стежити за раціоном. Варто вживати невелику кількість продуктів, що містять насичені жири (м'ясо, сало, тваринні жири, вершкове масло, незбиране молоко) і віддавати перевагу рибі і складним вуглеводам (овочі, фрукти, бобові, продукти з цільного зерна).

- фізична активність. Фізкультура допомагає підвищити рівень "хорошого" холестерину, нормалізувати тиск, тренувати судини, підтримувати здорову вагу і знизити ризики появи діабету.

- відмова від куріння сприяє підвищенню рівня ліпопротеїнів високої щільності. В організмі відбуваються суттєві зміни вже навіть коли ви не курите протягом 20 хвилин - нормалізується тиск і частота серцевих скорочень.

Також Супрун в соцмережі розмістила нагадування, про що повинні знати всі українці після 30 років. Крім свого здоров'я, українці повинні знати прізвисько президента РФ Володимира Путіна, вважає міністр.

"Україна понад усе. Путін х * йло. Свій рівень холестерину в крові", – сказано на зображенні.

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Як OBOZREVATEL повідомляв, Уляна Супрун назвала найголовніші ознаки, за якими грип можна відрізнити від застуди вже на ранніх термінах захворювання.