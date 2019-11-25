Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Неврологія

З'ясувалася нова причина старіння

660
Читати матеріал російською

Клітини людини із віком руйнуються і втрачають здатність ділитися ресурсами, що може призвести до остеопорозу, артриту, серцево-судинних захворювань і навіть раку.

За даними видання Phys.org, до такого висновку прийшла дослідницька група, яку очолювали фахівці з Університету Західної Австралії.

Уточнюється, що клітини в організмі спільно працюють над розподілом та забезпечують нормальне функціонування організму, проте з віком втрачають здатність ділитися ресурсами.

З'ясувалася нова причина старіння

З'ясувалася нова причина старіння

Фото: Flickr

Новини
Вчені знайшли дивовижні докази життя на Марсі: фото

Вчені виявили зв'язок між мітохондріями в кісткових клітинах і дендритною системою, яка визначає, чи будуть клітини ділитися ресурсами.

Клітини з часом припиняють ділитися ресурсами

Клітини з часом припиняють ділитися ресурсами

CC0 Public Domain

Перенесення здійснюється через систему з оточених мембраною порожнин, бульбашок і каналів. Ключову роль відіграє фермент мітофузін-2, який пов'язує мітохондрії з ретикулумом.

З віком активність сполуки знижується, порушується розподіл мітохондрій та їхнє перенесення в мережу остеоцитів. А це сприяє збільшенню ризику загибелі клітин і розвитку захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені прийшли до висновку, що старіння залежить від швидкості ходьби.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Тема
здоров'я
Теги
дослідження хвороба
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини