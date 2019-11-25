Клітини людини із віком руйнуються і втрачають здатність ділитися ресурсами, що може призвести до остеопорозу, артриту, серцево-судинних захворювань і навіть раку.

За даними видання Phys.org, до такого висновку прийшла дослідницька група, яку очолювали фахівці з Університету Західної Австралії.

Уточнюється, що клітини в організмі спільно працюють над розподілом та забезпечують нормальне функціонування організму, проте з віком втрачають здатність ділитися ресурсами.

З'ясувалася нова причина старіння Фото: Flickr

Вчені виявили зв'язок між мітохондріями в кісткових клітинах і дендритною системою, яка визначає, чи будуть клітини ділитися ресурсами.

Клітини з часом припиняють ділитися ресурсами CC0 Public Domain

Перенесення здійснюється через систему з оточених мембраною порожнин, бульбашок і каналів. Ключову роль відіграє фермент мітофузін-2, який пов'язує мітохондрії з ретикулумом.

З віком активність сполуки знижується, порушується розподіл мітохондрій та їхнє перенесення в мережу остеоцитів. А це сприяє збільшенню ризику загибелі клітин і розвитку захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені прийшли до висновку, що старіння залежить від швидкості ходьби.

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