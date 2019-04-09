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/Неврологія

Знайдено спосіб лікування хвороби Альцгеймера

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Вчені виявили, що для відновлення розумових здібностей людей старше 60 років потрібен слабкий електричний струм. Вважається, що крихітні електричні імпульси синхронізують їх мозкові хвилі, щоб мозок міг більш ефективно працювати.

Знайдено спосіб лікування хвороби Альцгеймера

Доктор Роберт Рейнхарт з Бостонського університету, який проводив дослідження, сказав, що дані результати важливі, тому що вони дають нам нове розуміння основ роботи мозку для поліпшення пам'яті, а також для розуміння вікових змін в органі мислення. Рейнхард припускає, що негативні вікові зміни не є необоротними, є можливість повернути колишню функцію короткочасної пам'яті, розлад якої спостерігається при хворобі Альцгеймера.

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