Залікував: на Київщині лікар-невропатолог довів жінку до смерті

У Володарському районі Київської області лікаря-невропатолога звинувачують у тому, що він залікував до смерті жінку.

Йому пред'явлено підозру в неналежному виконанні своїх обов'язків, що призвело до летального результату, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Відзначається, що пацієнтка померла від однієї з хвороб центральної нервової системи.

"ТВ Центр"

На думку слідчих, саме неправильне лікування привело до летального результату. Медики не провів повноцінну діагностику, унаслідок чого несвоєчасно встановив діагноз пацієнтки.

Результатом неправильного лікування стала смерть жінки.

Прокуратура почала розгляд справи за частиною 1 статті 140 КК України (Невиконання або неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області в лікарні померла 8-річна дитина під час операції з видалення аденоїдів.

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