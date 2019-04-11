Як запобігти хворобі Альцгеймера і при чому тут звані вечері: дослідження

Мета дослідження, проведеного неврологами з Університету Альберти, полягала в тому, щоб визначити чинники, які можуть впливати на ризик розвитку хвороби Альцгеймера, а також знайти способи захисту від вікових змін пам'яті.

Результати досліджень були опубліковані в журналі Journal of Alzheimer's Disease, повідомляє Еurekalert.org.

Погіршення пам'яті – перші ознаки когнітивних і нейродегенеративних захворювань, до яких належить і хвороба Альцгеймера. Зусилля вчених, спрямовані на запобігання або відстрочку розвитку подібних хвороб, мають вирішальне значення для розробки заходів проти зниження пам'яті.

Дослідники показали, що люди зі здоровою пам'яттю у віці 55-75 років в більшості були жінками, освіченими і брали активну участь у громадських заходах, таких як проведення вечері. Важливим є і участь в освітньому процесі, наприклад, в освоєнні комп'ютера або вивченні іноземної мови. У людей старше 75 років здорова пам'ять була пов'язана з більш низькою частотою серцевих скорочень, більшою активністю самообслуговування і живими супутниками життя, у них спостерігалося менше депресивних симптомів. Навпаки, люди зі зниженою пам'яттю були менш активні в соціальній діяльності, пізнавальних заходах, менше займалися самообслуговуванням.

Ці фактори ризику можуть бути використані для стимулювання здорового старіння пам'яті, а також для запобігання або уповільнення її погіршення.

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