Як швидко позбутися від головного болю: поради лікаря

Головний біль в міжсезоння аж ніяк не рідкість, і справлятися з ним ліками не завжди з руки.

"У метеозалежних пацієнтів, особливо у тих, хто багато сидить (за кермом, в офісі і т.д.) при змінах погоди голова болить практично щодня. Тому знеболюючі тут не варіант – одне лікуємо, інше калічимо, - каже сімейний лікар Марія Горіла . – Такі препарати викликають звикання і негативно позначаються на нирках, печінці, шлунку і кишечнику. Так що, якщо ви все ще не налаштувалися на консультацію лікаря, щоб вирішити проблему кардинально, варто навчитися боротися з нею безмедикаментозними засобами".

MedOboz дізнався, як можна зняти головний біль без ліків.

Головний біль іноді застає зненацька АіФ

Пийте чай

Поки не пройде гострий період, відмовтеся від кави – цей напій стимулює нервову систему, від чого голова може боліти частіше і сильніше.

Замість цього протягом дня, і особливо коли турбує біль, пийте гарячий солодкий чай – він знімає спазм судин, розріджує кров, покращує кровотік, за рахунок чого погане самопочуття відступає.

Відмінний варіант напою - зелений чай з імбиром або чорний з лимоном. Вони до того ж повні вітамінів і корисних мікроелементів, які не будуть зайвими в цей складний для організму період.

Робіть самомасаж

Відчувши наближення головного болю, приділіть пару хвилин масажу. Він допомагає зняти м'язовий спазм і не дає болю розгулятися.

Отже, сядьте зручніше, помістіть пальці на скроні і надавлюючими рухами промассируйте голову, зводячи пальці на тімені (зробіть 15 таких рухів). Далі протягом 30 секунд круговими рухами помасажуйте самі скроні. Потім давлячими дотиками пальців масажуйте область вздовж лінії росту волосся на потилиці – 1-2 хвилини.

Прийміть гарячий душ

Якщо є можливість, вирушайте в душ. Виберіть гарячий, максимально терпимий для вас режим води, і постійте під потоком (з головою) порядку 2-3 хвилин, щоб було помітно, як розпарився шкіра. Така процедура допомагає розширити судини і поліпшити кровообіг, що позбавить від поганого самопочуття.

Після душу краще прилягти на 10-15 хвилин і повністю розслабитися.

З'їжте те, чого вам хочеться

Або випийте. Часто буває, що організм сам підказує, що йому потрібно, щоб "попустило", адже ймовірно, головний біль є ще й певним "капризом" - ознакою падіння рівня необхідної йому речовини. Де її взяти, ви знаєте "підсвідомо". Так, наприклад, якщо при появі болю вам захотілося шоколаду, груші, яблука, яєчню або щось інше, уважте себе – вам напевно стане набагато легше.

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