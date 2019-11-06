Втома і синці: названі ознаки наближення інсульту

Інсульт, згідно зі статистикою МОЗ України, займає перше місце серед захворювань, що призводять до смерті. І найстрашніше, що про хворобу не завжди "кричать" сильні головні болі і підвищений тиск.

"Часто про наближення інсульту можуть попереджати абсолютно незначні речі, наприклад, відчуття ранкової втоми і швидка стомлюваність, які люди часто списують на перевтому, стреси і т.д.", - говорить кардіо-ревматолог Оксана Лівінська.

MedOboz з'ясував, за якими ознаками можна здогадатися про захворювання і вчасно попередити важкі наслідки.

Ознаки інсульту не завжди помітні 24

Швидка втомлюваність

Поширена причина інсульту – закупорка судин холестериновими бляшками. При цьому судини забиваються поступово, тому порушення мозкового кровообігу відразу чітко не проявляється. Першим сигналом того є швидка втомлюваність при звичних навантаженнях або в звичайному для вас графіку.

Погіршення координації рухів

Друга ознака того, що мозок недоотримує живлення – зміна координації рухів. Так, збої в кровопостачанні вестибулярної зони (можуть бути спровоковані загущенням крові, закупоркою або ослабленням судин) в першу чергу проявляються ледь помітними симптомами. Наприклад, вам буде складно з закритими очима доторкнутися пальцем до кінчика носа або постояти на одній нозі.

Втома вранці

Ясна річ, що, якщо ви багато працюєте і мало спите, вранці ви будете почувати себе розбитим. Але якщо сну досить (7-8 годин на добу), і все одно ви прокидаєтеся "з-під палки", є серйозний привід обстежитися у фахівця.

Справа в тому, що при закупорці судин голови і шиї мозок недоотримує кисень і поживні речовини, через що з'являються всі подібні стани.

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Різкі запаморочення

В процесі звуження просвіту судин може розвинутися розширення дуги аорти. Через це можуть траплятися раптові запаморочення, особливо після різкої зміни положення тіла або голови.

При такому стані може також періодично з'являтися осиплість голосу або незначна хрипота без попередніх причин (переохолодження, ГРВІ або ангіни).

Синці на тілі

До інсульту може привести і порушення цілісності судин. Це часто трапляється через порушення еластичності їх стінок – з яких-небудь причин вони стають крихкими і перестають витримувати навантаження. Першим "дзвіночками" в такому випадку стає раптова поява синців на тілі, які проступають без попередніх ударів або після незначних дотиків до шкіри.

Оніміння кінцівок

При кальцієвих або холестеринових відкладеннях в судинах можуть відриватися тромби, які при русі з кровотоком часто блокують (ймовірно тимчасово) ті чи інші кровоносні канали. Через це в області, де трапилася закупорка, тканини недоотримують живлення і виникає оніміння. Так, наприклад, раптово може "відняти" палець або руку.

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