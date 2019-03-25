Лікар назвала три прості речі, які допоможуть виспатись

Аби почуватися відпочилим після сну, варто дотримуватися трьох простих, але важливих порад. Потрібно правильно харчуватися, вживати достатню кількість рідини та не нервуватися.

Про це в ефірі ObozTV розповіла лікар-невропатолог, член Європейської федерації головного болю Тетяна Майкова. Вона додала, що середня тривалість сну у людей – 7-8 годин.

"Якщо ви збалансовано харчуєтесь, вживаєте достатню кількість білків, тобто, м`яса, риби, кисломолочних продуктів, і вуглеводів у вигляді овочів, фруктів, то проблем зі сном не буде. Також дуже впливає якість рідини, яку вживає людина протягом дня. Потрібно випивати достатню кількість рідини за день. За декілька годин до сну треба відмовитися від кофеїну та алкоголю, адже це заважає здоровому сну. Третя причина того, що людина не може виспатися, – стреси. Треба погуляти перед сном на свіжому повітрі, щоб витратити адреналін, який накопичився за день. Можна почитати книгу у ліжку, – паперову, не електронну", – сказала вона.

Якщо втома в людини залишається, це значить, що вона спить мало, або навпаки дуже довго, зазначила лікар. Вона додала, що варто зважати на те, скільки годин виділяється на сон.

"Є люди, які можуть виспатися і за шість годин, а є й ті, для кого норма – не менше дев`яти. В середньому сон триває 7-8 годин. Але всі виходи за рамки цих цифр – це вже патологія. Структура сну складається із п`яти циклів, в яких є глибока і поверхнева фази. Кожна із цих фаз має свою функцію. У фазі глибокого сну в основному відбувається синтез нашої життєдіяльності білків, гормонів і так далі. А програвання денних емоцій, тобто емоційне розвантаження і формування пам`яті, іде у поверхневій фазі", – сказала Майкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про важливі факти сну і здоров'я. За її словами, для більшості здорових людей потрібно 7-9 годин сну щодня. Для дітей потрібно більше годин сну і чим менша дитина, тим більше вона повинна спати.

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