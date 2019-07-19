Вчені встановили, хто частіше хворіє Альцгеймером

Вчені з США встановили, що у жінок рівень захворюваності хворобою Альцгеймера вище, ніж у чоловіків.

Команда з медичного центру Університету Вандербільта виявила зв'язок між статтю пацієнтів і розподілом Тау-білка в мозку. Про це повідомляє видання WebMD.

Дослідження показали, що ця молекула переміщається від нейрона до нейрона, утворюючи токсичні "клубки", які призводять до загибелі клітин мозку.

Вчені використовували дані сканування позитронно-емісійної томографії (ПЕТ) мозку здорових людей і пацієнтів з легкими когнітивними порушеннями для створення "карти" поширення протеїну, асоційованого з даним нейродегенеративним захворюванням.

В результаті аналізу було виявлено, що структура мереж Тау-білка відрізняється у чоловіків і жінок, причому жінки мають більшу кількість з'єднаних між собою зон, які об'єднують різні ділянки мозку. На думку фахівців, це дає білку можливість легше поширюватися по органу, піддаючи жінок більшому ризику хвороби Альцгеймера.

Жінки більш схильні до ризику хвороби Альцгеймера pixabay.com

Як писав MedOboz, вчені розробили точний аналіз крові на хворобу Альцгеймера, який можна використовувати в установах первинної медичної допомоги.

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