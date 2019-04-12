Вчені дізналися, як ожиріння впливає на розсіяний склероз

Вчені США встановили залежність між зайвою вагою і підвищеним рівнем ліпідів (церамідів) в крові при розсіяному склерозі : цераміди, потрапляючи всередину ядра моноцитів, викликають їх проліферацію. Збільшення кількості моноцитів може негативно відобразитися на мозку хворого.

Результати опубліковані в журналі Lancet EBioMedicine, повідомляє neurosciencenews.

Дослідники відзначають, що рівень церамідів зростає не тільки у хворих з розсіяним склерозом і зайвою вагою, але і у людей тільки з ожирінням. Надлишок ліпідів в організмі може бути обумовлений як пошкодженням клітин мозку, так і надмірним вживанням насичених жирів.

Отримані дані свідчать про зв'язок між рівнями церамідів, індексом маси тіла і прогресуванням розсіяного склерозу і можуть бути використані для контролю і лікування захворювання.

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